Δείτε εντυπωσιακή φωτογραφία με κεραυνό από το αεροδρόμιο της Ρόδου
Το θεαματικό φαινόμενο εν μέσω της κακοκαιρίας
Η κακοκαιρία που έπληξε τη Ρόδο έδωσε ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο, καθώς απαθανατίστηκε η στιγμή που ένας κεραυνός φωτίζει τον ουρανό πάνω από το αεροδρόμιο του νησιού.
Η εντυπωσιακή λήψη έγινε από την περιοχή των Μαριτσών και καταγράφει τον κεραυνό να πέφτει στον ορίζοντα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό.
Η φωτογραφία αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο την ένταση των καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στη Ρόδο.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις