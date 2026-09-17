Δείτε εντυπωσιακή φωτογραφία με κεραυνό από το αεροδρόμιο της Ρόδου

Η κακοκαιρία που έπληξε τη Ρόδο έδωσε ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο, καθώς απαθανατίστηκε η στιγμή που ένας κεραυνός φωτίζει τον ουρανό πάνω από το αεροδρόμιο του νησιού.

Η εντυπωσιακή λήψη έγινε από την περιοχή των Μαριτσών και καταγράφει τον κεραυνό να πέφτει στον ορίζοντα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό.

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Η φωτογραφία αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο την ένταση των καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στη Ρόδο.