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ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε εντυπωσιακή φωτογραφία με κεραυνό από το αεροδρόμιο της Ρόδου

Το θεαματικό φαινόμενο εν μέσω της κακοκαιρίας

Δείτε εντυπωσιακή φωτογραφία με κεραυνό από το αεροδρόμιο της Ρόδου
ΦΩΤΟ: Χρήστος Ευστρατίου (facebook)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Η κακοκαιρία που έπληξε τη Ρόδο έδωσε ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο, καθώς απαθανατίστηκε η στιγμή που ένας κεραυνός φωτίζει τον ουρανό πάνω από το αεροδρόμιο του νησιού.

Η εντυπωσιακή λήψη έγινε από την περιοχή των Μαριτσών και καταγράφει τον κεραυνό να πέφτει στον ορίζοντα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό.

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Η φωτογραφία αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο την ένταση των καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στη Ρόδο.

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