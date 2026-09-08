Χάος στα βρετανικά αεροδρόμια: Εκατοντάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων

Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν την Τρίτη στις αεροπορικές μετακινήσεις στη Βρετανία, εξαιτίας τεχνικής βλάβης στο σύστημα του παρόχου υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS.

Εκατοντάδες πτήσεις καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν, με τις μεγαλύτερες ανατροπές στο πρόγραμμα να καταγράφονται στα αεροδρόμια Χίθροου, Γκάτγουικ, Μάντσεστερ, Στάνστεντ, Εδιμβούργου και Δουβλίνου.

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Προβλήματα αναφέρθηκαν επίσης στα αεροδρόμια Λούτον, Μπέρμιγχαμ, Αμπερντίν και Γλασκώβης, ενώ οι επιπτώσεις επεκτάθηκαν και σε πτήσεις από την υπόλοιπη Ευρώπη.

Στο σύστημα επεξεργασίας πτήσεων η βλάβη

Η NATS ανακοίνωσε ότι το τεχνικό πρόβλημα εντοπίστηκε στο σύστημα επεξεργασίας των πτήσεων και ότι μηχανικοί εργάζονται για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του.

«Έχουμε εντοπίσει ότι το πρόβλημα βρισκόταν στο σύστημα επεξεργασίας πτήσεων. Οι μηχανικοί μας βρίσκονται επί τόπου και εργάζονται επειγόντως για την επανάληψη της κανονικής λειτουργίας το συντομότερο δυνατό», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Ο βρετανικός πάροχος διευκρίνισε ότι ο εναέριος χώρος δεν έκλεισε και ότι οι αναχωρήσεις συνεχίζονται, αν και με σημαντικούς περιορισμούς.

«Οι πτήσεις εξακολουθούν να αναχωρούν και ο εναέριος χώρος είναι ανοιχτός, αλλά η αποκατάσταση θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα», σημείωσε η NATS, ζητώντας συγγνώμη από το επιβατικό κοινό.

Περίπου 300 ακυρώσεις πτήσεων

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι ακυρώσεις πτήσεων στα βρετανικά αεροδρόμια πλησίασαν τις 300, ενώ πολύ περισσότερα δρομολόγια εκτελέστηκαν με καθυστέρηση.

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Στο Χίθροου, τον μεγαλύτερο αεροπορικό κόμβο της Βρετανίας, περίπου 100 πτήσεις ακυρώθηκαν και τουλάχιστον 367 παρουσίασαν καθυστερήσεις.

Στο Γκάτγουικ καθυστέρησαν περίπου 250 πτήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 31% του προγραμματισμένου πτητικού έργου.

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Το Χίθροου ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται στενά με τη NATS για την αντιμετώπιση του προβλήματος, συμβουλεύοντας παράλληλα τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Ρυθμίσεις στις αφίξεις και τις αναχωρήσεις

Η πλατφόρμα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 ανέφερε ότι επιβλήθηκαν περιορισμοί στις αφίξεις και τις αναχωρήσεις από αεροδρόμια τα οποία βρίσκονται εντός της επηρεαζόμενης περιοχής πληροφοριών πτήσεων.

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Παρότι το πρόβλημα επηρέασε κυρίως τις αναχωρήσεις από βρετανικά αεροδρόμια, ορισμένες εισερχόμενες πτήσεις από την ηπειρωτική Ευρώπη παρέμειναν στο έδαφος, λόγω των περιορισμών στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

Το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου προειδοποίησε ότι η τεχνική βλάβη θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία του, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και στο Δουβλίνο, τόσο σε αναχωρήσεις όσο και σε αφίξεις.

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Προβλήματα σε British Airways, EasyJet και Wizz Air

Η British Airways επιβεβαίωσε ότι το πρόγραμμά της επηρεάστηκε από το τεχνικό πρόβλημα, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.

«Είμαστε σε επαφή με τους πελάτες μας, ενώ οι ομάδες μας εργάζονται ώστε να τους εξυπηρετήσουν το συντομότερο δυνατό», ανέφερε η εταιρεία.

Η EasyJet ανακοίνωσε ότι η βλάβη προκαλεί καθυστερήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς οι περιορισμοί στη Βρετανία επηρεάζουν αλυσιδωτά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα πτήσεων.

Ιδιαίτερα επικριτική εμφανίστηκε η Wizz Air, δηλώνοντας «εξαιρετικά απογοητευμένη» από ακόμη μία τεχνική βλάβη της NATS που προκάλεσε προβλήματα μεγάλης κλίμακας στο αεροπορικό δίκτυο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν τις πτήσεις τους

Η αποκατάσταση του συστήματος και η επιστροφή στα κανονικά προγράμματα αναμένεται να απαιτήσουν χρόνο, ακόμη και μετά την αντιμετώπιση της αρχικής βλάβης.

Οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις δημιουργούν αλυσιδωτές επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα αεροσκαφών και πληρωμάτων, με τις αρχές των αεροδρομίων να καλούν τους ταξιδιώτες να ενημερώνονται απευθείας από τις αεροπορικές εταιρείες για την κατάσταση της πτήσης τους.

Προηγούμενη σοβαρή βλάβη στο σύστημα

Δεν είναι η πρώτη φορά που τεχνικό πρόβλημα στη NATS προκαλεί εκτεταμένη αναστάτωση στις αεροπορικές μετακινήσεις της Βρετανίας.

Το 2023, δυσλειτουργία στο σύστημα αυτόματης επεξεργασίας των σχεδίων πτήσης είχε οδηγήσει σε χάος στα βρετανικά αεροδρόμια.

Έναν χρόνο αργότερα, η αρμόδια ρυθμιστική αρχή αεροπορίας ζήτησε από τη NATS να επανεξετάσει τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των συστημάτων απέναντι σε αντίστοιχες διακοπές λειτουργίας.