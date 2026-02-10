Ελευσίνα: Το μοιραίο λάθος της 44χρονης που σκότωσε τη μητέρα της – “Έκλαιγαν και προσπαθούσαν να τη σώσουν”

Σοκαρισμένη παραμένει η Ελευσίνα από την ανείπωτη τραγωδία που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 9/2, με θύμα μια 71χρονη.

Γύρω στις στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου, η 44χρονη μητέρα και κόρη του θύματος επέστρεφε από το σχολείο από όπου είχε παραλάβει τα παιδιά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα της είχε κατέβει από το όχημα και της έδινε οδηγίες για το παρκάρισμα. Ωστόσο, η οδηγός του αυτοκινήτου, στην προσπάθειά της να κάνει όπισθεν, πάτησε κατά λάθος γκάζι και παρέσυρε τη μητέρα της, η οποία βρισκόταν εκτός οχήματος.

Η άτυχη γυναίκα εγκλωβίστηκε ανάμεσα στην πόρτα του οχήματος και σε ένα δέντρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Όπως μετέδωσε το Star, στη γειτονιά επικράτησε αμέσως πανικός. Γείτονες έσπευδαν να βοηθήσουν την άτυχη γυναίκα, αλλά παράλληλα έκλαιγαν, αντιλαμβανόμενοι ότι δυστυχώς είχε φύγει η 71χρονη από τη ζωή, ενώ η κόρη της βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

“Έκλαιγαν, προσπαθούσαν να βοηθήσουν τη γιαγιά και παράλληλα ζητούσαν βοήθεια“, δήλωσε κάτοικος της περιοχής, ενώ το πλέον τραγικό είναι ότι το ανατριχιαστικό τροχαίο δυστύχημα έγινε μπροστά στα μάτια των παιδιών της οικογένειας.

Η 71χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ συνελήφθη η 44χρονη κόρη της για ανθρωποκτονία από αμέλεια.