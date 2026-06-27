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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε υπόγειο χώρο κτιρίου στην Ελεύσινα – Διακοπή της κυκλοφορίας

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά σε υπόγειο χώρο κτιρίου στην Ελεύσινα – Διακοπή της κυκλοφορίας
Thriassio.gr
DEBATER NEWSROOM
UPD: 22:33

Φωτιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο κτιρίου στην Ελευσίνα το βράδυ του Σαββάτου (27/6).

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά έλαβε χώρα στην Ιερά Οδό, σημαίνοντας συναγερμό στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

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Λόγω της κινητοποίησης των πυροσβεστικών δυνάμεων η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στην Ιερά Οδό από το ύψος της οδού Μουρίκη και από το ύψος της οδού Κουταλιέρη.

Φωτογραφία
Thriassio.gr
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