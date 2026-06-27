Φωτιά σε υπόγειο χώρο κτιρίου στην Ελεύσινα – Διακοπή της κυκλοφορίας
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Φωτιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο κτιρίου στην Ελευσίνα το βράδυ του Σαββάτου (27/6).
Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά έλαβε χώρα στην Ιερά Οδό, σημαίνοντας συναγερμό στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Λόγω της κινητοποίησης των πυροσβεστικών δυνάμεων η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στην Ιερά Οδό από το ύψος της οδού Μουρίκη και από το ύψος της οδού Κουταλιέρη.
πηγή στην Google
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