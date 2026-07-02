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ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Συνελήφθησαν 2 ανήλικοι που διέπραξαν δύο ληστείες σε βάρος συνομηλίκων

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Ελευσίνα: Συνελήφθησαν 2 ανήλικοι που διέπραξαν δύο ληστείες σε βάρος συνομηλίκων
DEBATER NEWSROOM

Συνελήφθησαν δυο ανήλικοι που διέπραξαν δύο ληστείες σε βάρος συνομηλίκων τους στην περιοχή της Ελευσίνας.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας 22/6 όταν οι ανήλικοι ηλικίας 15 και 14 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή της Ελευσίνας.

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Ειδικότερα, οι δύο κατηγορούμενοι, βραδινές ώρες της 18-6-2026, προσέγγισαν, μαζί με έτερα άτομα, δύο 15χρονους στην περιοχή της Ελευσίνας και με απειλή άσκησης βίας τους αφαίρεσαν ρολόι ενώ βραδινές ώρες της 21-6-2026, οι δύο δράστες προσέγγισαν ξανά τους δύο 15χρονους και αφαίρεσαν από έναν εξ’ αυτών χρηματικό ποσό.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας άμεσα ταυτοποίησαν τους δύο δράστες και τους συνέλαβαν, μεσημβρινές ώρες της 22-6-2026, με τη συνδρομή Ομάδας ΔΙ.ΑΣ..

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση ενώ συνελήφθη και γονέας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Από την προανάκριση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας εξιχνιάστηκαν ακόμα δύο υποθέσεις σωματικής βίας σε βάρος ανηλίκων στην περιοχή της Ελευσίνας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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