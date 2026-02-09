Τραγωδία στην Ελευσίνα: Μπροστά στα μάτια των εγγονιών της έχασε τη ζωή της η 71χρονη που παρασύρθηκε από την κόρη της

Τραγικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (09.02) στην Ελευσίνα, όταν μια 71χρονη γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια προσπάθειας παρκαρίσματος της κόρης της.

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου, καθώς η 44χρονη επέστρεφε από το σχολείο όπου είχε παραλάβει τα παιδιά της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα της είχε κατέβει από το όχημα και της έδινε οδηγίες για το παρκάρισμα.

Κατά τη διαδικασία, η πόρτα του συνοδηγού παρέμεινε ανοιχτή και, καθώς η 44χρονη έκανε όπισθεν, η 71χρονη εγκλωβίστηκε ανάμεσα στην πόρτα και ένα δέντρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Γείτονες που άκουσαν τις κραυγές έσπευσαν να βοηθήσουν, ενώ κάποιοι προσπάθησαν με πετσέτες να σταματήσουν την αιμορραγία της άτυχης γυναίκας. Η 71χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η τραγική σκηνή εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των εγγονιών της. Η 44χρονη κόρη συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη, καθώς κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.