Ελευσίνα: 11χρονος έσπασε το χέρι του μέσα στο σχολείο – Τον κυνηγούσαν οι συμμαθητές του

Στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μεταφέρθηκε με τραύμα στο χέρι ένας 11χρονος μαθητής Δημοτικού Σχολείου στην Ελευσίνα, έπειτα από περιστατικό βίας που σημειώθηκε εντός σχολικής μονάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (26.01), κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του σχολείου. Ο ανήλικος, περίπου στις 15.00 διακομίστηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο χέρι, συνοδευόμενος από τη μητέρα του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μία ομάδα ανήλικων μαθητών φέρεται να κυνήγησε τον 11χρονο με σκοπό να του επιτεθεί. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, το παιδί κατευθύνθηκε προς τις τουαλέτες του σχολείου, όπου επιχείρησε να κρυφτεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ανήλικοι τον εντόπισαν και τον έσπρωξαν, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του, να πέσει στο έδαφος και να υποστεί κάταγμα στο χέρι.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (ΤΔΕΕ) Ελευσίνας.