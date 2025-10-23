Έλενα Μπόμπου: «Με είχε χτυπήσει πολλές φορές, δεν υπάρχει περίπτωση να τον συγχωρήσω» 

Τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε στα χέρια του πρώην συντρόφου της, επίσης αστυνομικού, περιέγραψε η 27χρονη Έλενα Μπόμπου, η οποία έπεσε θύμα συστηματικής ενδοοικογενειακής βίας, σωματικής κακοποίησης και revenge porn.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (23/10/25) στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η αστυνομικός κατέθεσε μια συγκλονιστική μαρτυρία για την περίοδο της κακοποίησης, η οποία ξεκίνησε όταν αποφάσισε να ζητήσει χωρισμό.

«Οι φίλοι του πρώην συντρόφου μου έκρυβαν το πρόσωπό του για να μην τον βγάλω βίντεο την ώρα που με χτύπαγε. Το μόνο που μπορούν να πουν για να υπερασπιστούν αυτή τη χυδαία, απαίσια πράξη είναι αυτό. Πώς γίνεται να τον προκαλούσα αφού ούτε του μίλαγα ούτε τον κοίταζα και όταν ερχόταν κοντά μου και με ενοχλούσε, ήμουν έτοιμη με το κινητό για να βγάλω», ανέφερε αρχικά η Ελένη Μπόμπου.

Και πρόσθεσε: «Και ακόμα και αυτά που έγιναν δεν πρόλαβα να τα βγάλω γιατί δεν με άφηναν να βγάλω το κινητό να τραβάω. Ευτυχώς, τράβαγε κάποιος άλλος. Έχω και άλλα βίντεο που μου κράταγε το χέρι, μου φώναζε και με έβριζε. Δεν υπήρχε καμία πρόκληση από την πλευρά μου, όλα αυτά είναι για να υπερασπιστεί τον εαυτό του».

«Με έχει χτυπήσει πολλές φορές. Οι προηγούμενες μου καταγγελίες όλες για ξυλοδαρμούς ήταν. Και αυτή που έκανα ανάκληση γιατί με πίεζε. Μου τελείωσε ο φόβος όταν τα κατήγγειλε όλα. Πολλές γυναίκες μου έχουν στείλει μηνύματα ότι έχουν περάσει παρόμοιες εμπειρίες και μου συμπαραστέκονται», τόνισε σε άλλο σημείο η Ελένη Μπόμπου.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: