Επστάιν: Νεκρός ο Γάλλος ατζέντης που γνώριζε νεαρές γυναίκες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα μεγιστάνα

Νεκρός εντοπίστηκε σε προάστιο του Παρισίου ο Ντανιέλ Σιάντ, Γάλλος ατζέντης γνωστός για τις κοντινές σχέσεις με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν.

Η αναπληρώτρια εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ναντέρ, Μαρί-Σελίν Λοβρισί επιβεβαίωσε το γεγονός διευκρινίζοντας ότι θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ο Σιάντ είχε παραχωρήσει συνέντευξη στο CNN, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε πως δύο γυναίκες που είχε συστήσει στον Επστάιν κατήγγειλαν αργότερα ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση από εκείνον.

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Όπως είχε δηλώσει, ο Επστάιν τον είχε διαβεβαιώσει πως είχε πληρώσει για τα εγκλήματά του μετά την καταδίκη του το 2008.

Πάνω από 2.000 αναφορές στα επίμαχα έγγραφα

Έγγραφα του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που έχουν δοθεί στην δημοσιότητα δείχνουν ότι ο Επστάιν έδινε δεκάδες χιλιάδες δολάρια στον Γάλλο ατζέντη καταδεικνύοντας τις στενές σχέσεις που είχαν οι δύο τους.

Στα ίδια αρχεία περιλαμβάνονται μηνύματα στα οποία ο Σιάντ τον ενημέρωνε για νεαρές γυναίκες που είχε γνωρίσει, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις του έστελνε φωτογραφίες πιθανών μοντέλων ή υποψηφίων για θέση βοηθού.

Σε μία από τις συνομιλίες, όταν ο Σιάντ έστειλε φωτογραφία μιας γυναίκας, ο Επστάιν απάντησε λακωνικά: «Πολύ μεγάλη».

Οι σχέσεις του Επστάιν με τη βιομηχανία της μόδας εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο έρευνας, ενώ στη Γαλλία βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική έρευνα που εξετάζει και στοιχεία σχετικά με τον Σιάντ.

Παράλληλα, ο ίδιος αντιμετώπιζε κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση. Μοντέλο τον είχε καταγγείλει για βιασμό, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε το 1990, όταν εργαζόταν στη Γαλλία.

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Ο Σιάντ είχε αρνηθεί την κατηγορία.