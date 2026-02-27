Ελ. Βενιζέλος: Αυτή είναι η 67χρονη ΑμεΑ που βρήκε τραγικό θάνατο όταν έπεσε από αναβατόριο – Πώς έγινε το δυστύχημα

Ανακοίνωση για το τραγικό θάνατο της 67χρονης ΑμεΑ εξέδωσε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος.

«Με αφορμή το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της επιβάτιδος που έχασε τη ζωή της.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία ή/και μειωμένη κινητικότητα το οποίο χειρίζεται ο πάροχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Τραυματίστηκαν η επιβάτης και ο εργαζόμενος και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ.

Η επιβάτης διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”, όπου δυστυχώς κατέληξε, ενώ ο εργαζόμενος παρελήφθη για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με τον συγκεκριμένο πάροχο, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού», αναφέρει η ανακοίνωση.

Αυτή είναι η 67χρονη που έχασε τη ζωή της

Η 67χρονη που έχασε τη ζωή της ήταν ενεργό μέλος και ωφελούμενη του ΥΠΕΡΙΩΝ, μιας δομής που στηρίζει άτομα με σπάνιες παθήσεις.

Είχε μεταβεί στην Αθήνα για να συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε διεθνές συνέδριο για τις σπάνιες ασθένειες, γεγονός που -όπως αναφέρουν άνθρωποι που τη γνώριζαν- αποτύπωνε την ακούραστη δράση της και τη διάθεση να δίνει φωνή σε όσους αντιμετωπίζουν αντίστοιχες δυσκολίες.

Σύμφωνα με όσους συνεργάστηκαν μαζί της, ήταν μια γυναίκα δραστήρια, μαχητική και πάντα πρόθυμη να στηρίξει άλλους ασθενείς και τις οικογένειες τους.

Το 67χρονο θύμα

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά θλίψη και αμηχανία στην κοινότητα του συλλόγου, που κάνει λόγο για μια απώλεια δυσαναπλήρωτη.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να εξετάζουν τις συνθήκες κατά την αποβίβαση, αναζητώντας απαντήσεις για το αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και υποστήριξης.

Το συλλυπητήριο μήνυμα της «Ένωσης Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων ΑμεΑ»

«Με βαθιά οδύνη αλλά και αίσθημα ευθύνης, η Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Α.μεΑ ΥΠΕΡΙΩΝ αποχαιρετά την Μαρία Λαδά, ιδρυτικό μέλος της Ένωσης και ακούραστη υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, η οποία έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή στην Αθήνα, έπειτα από περιστατικό στον χώρο του αεροδρομίου Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η Μαρία Λαδά δεν ήταν απλώς ένα ενεργό μέλος της κοινότητάς μας. Υπήρξε πρωτοπόρος στον αγώνα για την προσβασιμότητα, την ασφάλεια μετακίνησης και την ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνική ζωή. Με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, δημόσιες τοποθετήσεις και διεθνή παρουσία, διεκδικούσε επί χρόνια αυτό που σε μια σύγχρονη δημοκρατία θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο: ασφαλείς, προσβάσιμους και ανθρώπινους δημόσιους χώρους για όλους.

Ήρθε στην Αθήνα από την Κεφαλονιά για να μιλήσει σε διεθνές συνέδριο για σπάνιες ασθένειες, συνεχίζοντας μέχρι την τελευταία στιγμή τον αγώνα της για ενημέρωση, ενδυνάμωση και ορατότητα των ανθρώπων με αναπηρία και σπάνιες παθήσεις. Λίγες ώρες μετά την άφιξή της, τραυματίστηκε στον χώρο του αεροδρομίου και κατέληξε αιφνιδίως, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Το τραγικό αυτό γεγονός δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμη δυστύχημα.

Αναδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η προσβασιμότητα δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια, ούτε γραφειοκρατική υποχρέωση — είναι ζήτημα ασφάλειας, αξιοπρέπειας και ζωής.

Η απώλειά της μάς υποχρεώνει να θέσουμε δημόσια ερωτήματα:

Πόσο ασφαλείς είναι πραγματικά οι υποδομές μετακίνησης για τους ανθρώπους με αναπηρία;

Πόσο συστηματικά ελέγχεται η εφαρμογή των κανόνων προσβασιμότητας;

Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όταν οι ελλείψεις κοστίζουν ανθρώπινες ζωές;

Ο ΥΠΕΡΙΩΝ δεν θα επιτρέψει η μνήμη της Μαρίας Λαδά να περιοριστεί σε λόγια θλίψης.

Η ζωή και η δράση της αποτελούν παρακαταθήκη ευθύνης και συνέχισης του αγώνα για:

ουσιαστική προσβασιμότητα σε όλους τους δημόσιους χώρους

ασφαλείς μετακινήσεις για τα ΑμεΑ

θεσμικό έλεγχο και λογοδοσία των φορέων

πραγματική ένταξη, όχι μόνο τυπικές διακηρύξεις

Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της.

Δεσμευόμαστε ότι ο αγώνας της δεν σταματά εδώ.

Η Μαρία Λαδά δεν ήταν μόνο μια δυναμική γυναίκα.

Ήταν μια φωνή που απαιτούσε να μην αφήνεται κανείς πίσω.

Και αυτή η φωνή θα συνεχίσει να ακούγεται μέσα από εμάς.

Για την απώλειά της γίνεται έκτατο Δ.Σ., όπου θα αποφασιστεί ο τρόπος αποχαιρετισμού της, η απόδοση ευθυνών σε όποιους αποδειχθεί ότι ευθύνονται, η συμπαράσταση στην οικογένεια και σε όλα τα άτομα με αναπηρία – μέλη του ΥΠΕΡΙΩΝΑ που την αγαπούσαν και την θαύμαζαν πάρα πολύ».