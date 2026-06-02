ΑΑΔΕ: «Μπλόκο» των τελωνειακών στο «Ελ. Βενιζέλος» – Εντόπισαν 500.000 ευρώ αδήλωτα σε χειραποσκευή

Ένα τεράστιο χρηματικό ποσό που επιχειρήθηκε να εισαχθεί παράνομα στη χώρα εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικού ελέγχου στο Τελωνείο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την ΑΑΔΕ, οι αρχές σταμάτησαν για έλεγχο έναν Έλληνα επιβάτη, ο οποίος είχε μόλις αφιχθεί με πτήση από το Ντουμπάι.

Ο εντοπισμός έγινε λίγο πριν ο επιβάτης περάσει την έξοδο της αίθουσας αφίξεων για τις χώρες εκτός Σένγκεν.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στις αποσκευές του, οι ελεγκτές βρέθηκαν μπροστά σε δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ, οι οποίες απέδωσαν το συνολικό ποσό των 500.000 ευρώ.

Όπως διαπιστώθηκε, ο κάτοχός τους είχε παραλείψει να υποβάλει την υποχρεωτική από τον νόμο δήλωση μεταφοράς ρευστών διαθεσίμων, αποφεύγοντας τόσο την ηλεκτρονική όσο και τη χειρόγραφη διαδικασία.

Οι τελωνειακές αρχές προχώρησαν στην άμεση δέσμευση ολόκληρου του ποσού, ενώ παράλληλα ενεργοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.

Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί για περαιτέρω βάθος έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση των χρημάτων.

Από την πλευρά της, η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει πως οι έλεγχοι στις πύλες εισόδου και εξόδου της επικράτειας πρόκειται να ενταθούν, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την πάταξη της παραβατικότητας και τον έλεγχο της νόμιμης διακίνησης κεφαλαίων στα σύνορα.