Θεσσαλονίκη: Στην φυλακή ο 38χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία του πεθερού του – “Αμφισβήτησε την σεξουαλικότητα μου”

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 38χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον πρώην πεθερό του στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (29/5).

Ο κατηγορουμενος διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για προσωπική χρήση. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, υποστήριξε πως το θύμα του επιτέθηκε λεκτικά, αμφισβήτησε την σεξουαλικότητά του και έτσι διαπληκτίστηκαν. Όσον αφορά πως έγινε το μοιραίο, ο κατηγορούμενος δήλωσε πως δεν θυμάται αν τον χτύπησε, ενώ ανέφερε πως ο ίδιος προσπάθησε να τον επαναφέρει και κάλεσε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

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Ισχυρίστηκε πως τόσο ο ίδιος όσο και το θύμα είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών και το βράδυ του επεισοδίου κατανάλωσαν ναρκωτικές ουσίες. Μάλιστα, ο συνήγορος υπεράσπισης του 38χρονου, Λευτέρης Μπλιώνας, υπέβαλε αίτημα στην ανακρίτρια, ώστε ο κατηγορούμενος να εξεταστεί, προκειμένου να διαπιστωθεί πως πράγματι είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών.

Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της περασμένης Παρασκευής μέσα σε διαμέρισμα στην περιοχή του Ευόσμου. Ο 38χρονος φέρεται να κατάφερε πολλά χτυπήματα στο κεφάλι με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά. Το θύμα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου και υπέκυψε στα τραύματα του λίγες ώρες αργότερα.

Οι δύο άνδρες έχουν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών ουσιών.