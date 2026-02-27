Τραγωδία στο Ελ. Βενιζέλος: 67χρονη ΑμεΑ έπεσε από αναβατόριο και σκοτώθηκε

Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου μία 67χρονη γυναίκα με αναπηρία έχασε τη ζωή της λίγο μετά την άφιξή της στην Αθήνα.

Η άτυχη επιβάτιδα ταξίδεψε με πτήση από την Κεφαλονιά και, κατά τη διαδικασία αποβίβασης με ειδικό αναβατήρα, φέρεται να έπεσε μαζί με τον συνοδό της από μικρό ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα κινητοποιήθηκε πλήρωμα του ΕΚΑΒ που εδρεύει στο αεροδρόμιο. Στη γυναίκα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από τις ίδιες πηγές: «Κατόπιν της πτώσης, κλήθηκε το ιατρείο του ΕΚΑΒ στο ΑΙΑ και βάσει πρωτοκόλλου η Κινητή Ιατρική Μονάδα του ιατρείου με διασώστη και ιατρό του ΕΚΑΒ, την παρέλαβε από το σημείο της πτώσης.

Αρχικώς διακομίστηκε στο ιατρείο (εντός ΑΙΑ) για πρώτη εκτίμηση. Κατόπιν κρίθηκε αναγκαία η τελική διακομιδή προς το Γεννηματάς για περαιτέρω ιατρική αντιμετώπιση και νοσηλεία. To πλήρωμα του ΕΚΑΒ την παρέλαβε από το ιατρείο του ΑΙΑ και την παράδωσε στα ΤΕΠ του Γεννηματάς με πλήρεις αισθήσεις (ομιλία κλπ).»

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της 67χρονης αναμένεται να διαπιστωθούν μέσω της προβλεπόμενης νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ εξετάζονται παράλληλα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Η επίσημη ανακοίνωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

«Με αφορμή το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της επιβάτιδος που έχασε τη ζωή της.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία ή/και μειωμένη κινητικότητα το οποίο χειρίζεται ο πάροχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Τραυματίστηκαν η επιβάτης και ο εργαζόμενος και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ. Η επιβάτης διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου δυστυχώς κατέληξε σήμερα, Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ο εργαζόμενος παρελήφθη για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με τον συγκεκριμένο πάροχο, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Γ. Τύπου ΔΑΑ».