Αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”: Δύο συλλήψεις για κλοπή εργαλείων από εκθεσιακό κέντρο

Δύο 45χρονοι συνελήφθησαν τις βραδινές ώρες της Πέμπτης (28/05), στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος“, κατηγορούμενοι για κλοπή κατά συναυτουργία. Στην δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνεται ένας ακόμη δράστης.

Ειδικότερα, τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης, οι δύο συλληφθέντες, εισήλθαν στο εκθεσιακό κέντρο του αεροδρομίου “Ελευθέριος Βενιζέλος” και αφαίρεσαν από ένα υπό κατασκευή περίπτερο έκθεσης εργαλεία αξίας άνω των 6.500 ευρώ και στη συνέχεια διέφυγαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα ενημερώθηκε το Τμήμα Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών και μετά από προανάκριση ταυτοποιήθηκαν οι δύο δράστες και εντοπίστηκαν, βραδινές ώρες τη Πέμπτης, πλησίον του εκθεσιακού κέντρου όπου ακινητοποιήθηκαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.