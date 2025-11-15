Εκτροπή λεωφορείου στην εθνική οδό – Έξι άτομα στο νοσοκομείο (φωτογραφίες)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 5:30 το πρωί του Σαββάτου στην εθνική οδό, στο ύψος της Υλίκης και συγκεκριμένα στο 99ο χλμ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το LamiaReport,οδηγός λεωφορείου, με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, από άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο και το όχημα προσέκρουσε στις μπάρες και μετά από ανεξέλεγκτη πορεία πολλών μέτρων ακινητοποιήθηκε πάνω στο διαχωριστικό διάζωμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ευτύχημα είναι ότι δεν τούμπαρε και δεν συγκρούστηκε με άλλο όχημα, ωστόσο πέντε από τους επιβάτες μαζί και ο οδηγός του λεωφορείου διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο της Θήβας, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή κάποιου, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες του LamiaReport.

Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.