Μέγαρα: Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο και το έβαλε στα πόδια – Η μέτρηση έδειξε 1,70 mg/l

Ένας 40χρονος οδηγός συνελήφθη στα Μέγαρα, αφού προκάλεσε τροχαίο στον δρόμο Πάχης–Μεγάρων και εγκατέλειψε το σημείο. Ο άνδρας οδηγούσε φορτηγό ενώ ήταν μεθυσμένος και, σύμφωνα με την τροχαία, είχε ήδη πιαστεί δύο φορές τον τελευταίο χρόνο να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα να του έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο μετά το ατύχημα και στον αλκοολομέτρη έδειξε 1,70 mg/l, επίπεδο που ξεπερνά κατά πολύ το επιτρεπτό όριο. Στον 40χρονο επιβλήθηκε και πρόστιμο 2.200 ευρώ για τις παραβάσεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.