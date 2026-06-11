Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις από αύριο – Ποιες περιοχές θα πλήξουν

Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός αύριο Παρασκευή 12/6, με το καλοκαιρινό σκηνικό να δίνει τη θέση του για λίγο στις βροχές και τις καταιγίδες.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε σήμερα η ΕΜΥ, στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα προβλέπονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

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Πιο αναλυτικά, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου,

β. στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες,

γ. στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου και

δ. στην ανατολική Στερεά την Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς έκανε μια ανάρτηση στα social media για την επικείμενη κακοκαιρία αναφέροντας πως: «Η καιρική εικόνα αλλάζει αισθητά, με την αστάθεια να κορυφώνεται από την Παρασκευή προς το Σάββατο».

«Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στη βόρεια και ανατολική Ελλάδα, με μεγαλύτερη προσοχή σε Μακεδονία, Θράκη, Χαλκιδική, Θεσσαλία, Σποράδες και πιθανώς Εύβοια» πρόσθεσε και κατέληξε:

«Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά, αλλά κατά τόπους μπορεί να συνοδευτούν από έντονη βροχόπτωση, ηλεκτρική δραστηριότητα και χαλαζοπτώσεις. Από την Κυριακή ο καιρός σταδιακά βελτιώνεται, ενώ ενισχύονται οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο» καταλήγει.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο Όλγα Παπαβγουλή, από την Κυριακή, το σκηνικό του καιρού αλλάζει τελείως, με λίγη αστάθεια να σημειώνεται στα βορειοανατολικά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο. Τη Δευτέρα θα επιστρέψουμε στο καλοκαίρι με 35 βαθμούς Κελσίου.