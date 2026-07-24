Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για τη σφοδρή κακοκαιρία – Οι επικίνδυνες περιοχές και οι δύσκολες ώρες, τι θα γίνει στην Αττική

Ραγδαία επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες, με την κακοκαιρία να πλήττει πολλές περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις.

Το πρωί της Παρασκευής 24/7, η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων για την κακοκαιρία που θα διαρκέσει μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες αύριο Σάββατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

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Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή 24-07-26

1. Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση) και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

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4. Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

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Αύριο Σάββατο 25-07-26

1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

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2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

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4. Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τι λένε οι μετεωρολόγοι για την κακοκαιρία

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στο Ιόνιο, τις ηπειρωτικές περιοχές και στο Αιγαίο, όπου οι καταιγίδες θα συνοδεύονται από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, συμβάλλοντας στη σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 25 έως 28 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, ενώ στα νοτιότερα τμήματα της χώρας θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, στις περιοχές που αναμένονται να επηρεαστούν προστίθενται τα νησιά του νότιου Ιονίου αλλά και η Πελοπόννησος, όπου αναμένονται κι εκεί έντονες βροχές και καταιγίδες χωρίς ωστόσο τα φαινόμενα να είναι ιδιαίτερα έντονα.

Κακοκαιρία: Ποιες ώρες θα βρέξει στην Αττική

Στην Αττική, η ημέρα άρχισε με ηλιοφάνεια, όμως από τις μεσημβρινές ώρες οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος και ευρωβουλευτής Σάκης Αρναούτογλου για την Αττική πως «οι μπόρες θα ξεκινήσουν από το μεσημέρι, στις βόρειες περιοχές. Αλλά, μεγάλο κομμάτι της Αττικής θα επηρεαστεί τις πρώτες βραδινές ώρες. Φαινόμενα θα εκδηλωθούν και σε περιοχές του Αιγαίου, κάτι ασυνήθιστο για την εποχή. «Τις πρώτες βραδινές ώρες προσοχή κυρίως στην Αττική, όπου φαίνεται να έχουμε τα περισσότερα και πιο έντονα φαινόμενα», προειδοποίησε ο ίδιος.

Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι άνεμοι από το μεσημέρι στο Ιόνιο- όπου δεν αποκλείεται να υπάρξουν προβλήματα με τον απόπλου των πλοίων- και τις βραδινές ώρες στο Αιγαίο. Το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 30-31 βαθμούς Κελσίου.

Χθες Πέμπτη, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου και ο μετεωρολόγος του Action24 Δημήτρης Παπαϊωάννου επισήμαναν πως για την Αττική αναμένονται έντονα φαινόμενα προς το απόγευμα.

Η Νικολέτα Ζιακοπούλου τοποθέτησε την έναρξη των φαινομένων από το μεσημέρι και μετά, ενώ ο Δημήτρης Παπαϊωάννου εκτιμά ότι οι πιο έντονες βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από τις 17:00 έως τις 22:00, με τα βόρεια του νομού να συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες για ισχυρές καταιγίδες.