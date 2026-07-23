Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Καταιγίδες, χαλάζι, μπουρίνια και κεραυνοί από αύριο – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η ΕΜΥ για την κακοκαιρία που θα πλήξει πολλές περιοχές της χώρας σήμερα και αύριο.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η κακοκαιρία θα διαρκέσει από σήμερα Παρασκευή 24-07-26 μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25-07-26 και αφορά τις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

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Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Παρασκευή 24-07-26

Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθείας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση), κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση). Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Σάββατο 25-07-26

Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση). Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Η επικαιροποίηση του παρόντος εκτάκτου δελτίου θα γίνει σε 12 ώρες.

Ο μετεωρολόγος του Mega Γιάννης Καλλιάνος σημείωσε ότι σήμερα αναμένεται ολική μεταβολή του καιρού με κατακόρυφη πτώση του υδραργύρου έως και 10 βαθμούς Κελσίου, ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίου.

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Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, αύριο Παρασκευή θα σημειωθεί ένα σπάνιο -για την εποχή- φαινόμενο που προκύπτει από την σύγκρουση των δροσερότερων αερίων μαζών από τα Βαλκάνια με τις ξηρότερες αέριες μάζες που επικρατούν ήδη στην ατμόσφαιρα. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι εντονότερα από τη Λαμία και βορειότερα.

Ο ίδιος «έκρουσε» το καμπανάκι για τέσσερις περιοχές: την Κεντρική Μακεδονία (τις παράκτιες περιοχές), την ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και τις Σποράδες.