Έκρηξη-«σεισμός» στον Λίβανο: Δόνηση 4,1 μετά την ανατίναξη σηράγγων της Χεζμπολάχ

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών καταγράφηκε την Πέμπτη στον νότιο Λίβανο από το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), μετά την ανατίναξη υπόγειων σηράγγων της Χεζμπολάχ από τον ισραηλινό στρατό.

Η έκρηξη έγινε αισθητή σε μεγάλη απόσταση, ενώ εικόνες που δημοσιοποίησε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, έδειχναν μια μεγάλη πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον ουρανό.

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Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου στον Λίβανο αισθάνθηκαν πρώτα τις ισχυρές δονήσεις και στη συνέχεια άκουσαν την έκρηξη.

Ανατίναξαν τις υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο Ισραέλ Κατς ανακοίνωσαν ότι ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο ύψωμα Άλι Τάχερ, στον νότιο Λίβανο.

Σε κοινή δήλωσή τους χαρακτήρισαν το σημείο στρατηγικής σημασίας για τη φιλοϊρανική οργάνωση και υποστήριξαν ότι η επιχείρηση ολοκλήρωσε τη δημιουργία ισραηλινής «ζώνης ασφαλείας» στην περιοχή.

«Πρόκειται για μια στρατηγική τρομοκρατική υποδομή που κατασκευάστηκε σε διάστημα δύο δεκαετιών, με ιρανική χρηματοδότηση και σχεδιασμό», ανέφεραν.

Το επίσημο εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε ότι η επιχείρηση ανατίναξης πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Ναμπατίγια, όπου βρίσκεται το ύψωμα Άλι Τάχερ.

הבטחנו וקיימנו.

המחבלים חוסלו ומנהרות עלי טאהר הושמדו.

כל הכבוד לצה"ל 🇮🇱 pic.twitter.com/yd9n4KjqGH ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 10, 2026

Τα ωστικά κύματα έφτασαν μέχρι τη Σιδώνα

Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια ώστε οι δονήσεις έγιναν αισθητές σε μεγάλη ακτίνα.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε ότι αισθάνθηκε τη δόνηση προτού ακούσει την ισχυρή έκρηξη, ενώ άλλος δημοσιογράφος μετέδωσε ότι τα ωστικά κύματα έφτασαν μέχρι τη Σιδώνα, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια της Βηρυτού.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για θύματα από την επιχείρηση.

Τι υπήρχε μέσα στο υπόγειο συγκρότημα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, στις υπόγειες εγκαταστάσεις βρισκόταν ένα κεντρικό συγκρότημα διοίκησης της μονάδας Μπαντρ της Χεζμπολάχ.

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Το δίκτυο περιλάμβανε, κατά τον ισραηλινό στρατό:

Κέντρα διοίκησης

Αίθουσες αποθήκευσης όπλων

Χώρους διαμονής

Υπόγειες υποδομές για τη διαχείριση πολεμικών επιχειρήσεων

Οι χώροι είχαν σχεδιαστεί έτσι ώστε μέλη της οργάνωσης να μπορούν να παραμένουν κάτω από τη γη για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

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Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι το υπόγειο συγκρότημα είχε κατασκευαστεί με χρηματοδότηση και σχεδιασμό του Ιράν.

Παραμένουν στην περιοχή οι ισραηλινές δυνάμεις

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του θα παραμείνουν στην περιοχή, με στόχο να εμποδίσουν τη Χεζμπολάχ να επανέλθει στις συγκεκριμένες θέσεις και να αποκαταστήσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες.

Το ύψωμα Άλι Τάχερ βρίσκεται κοντά στη Ναμπατίγια και θεωρείται στρατηγικής σημασίας, λόγω της γεωγραφικής του θέσης και του εκτεταμένου υπόγειου δικτύου που είχε αναπτυχθεί στην περιοχή.

Η ανάρτηση Νετανιάχου