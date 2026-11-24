Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης, 24 Νοεμβρίου στη Νέα Ιωνία, καθώς σημειώθηκε έκρηξη σε καφετέρια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 4:45 στην οδό Σινώπης και σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το καφενείο άνηκε σε ιδιοκτήτη αλβανικής καταγωγής, ενώ στο ίδιο σημείο είχαν σημειωθεί πυροβολισμοί την περσινή χρονιά.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα προσέγγισαν το κατάστημα και αφού έσπασαν με μεταλλικό αντικείμενο την τζαμαρία, έριξαν μέσα αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Οι άγνωστοι έχουν ενδεχομένως καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας της περιοχής, στοιχείο που αναμένεται να αξιοποιηθεί στην προσπάθεια των αρχών να τους εντοπίσουν.

Το ωστικό κύμα της έκρηξης και ο εκκωφαντικός θόρυβος ξύπνησαν ολόκληρη τη γειτονιά. Κάτοικος που μένει σε κοντινή απόσταση, ακριβώς πίσω από το κατάστημα, περιέγραψε στην κάμερα ότι το σπίτι της τραντάχτηκε ολόκληρο, σαν να έγινε σεισμός.

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή. Λίγη ώρα αργότερα έφτασε το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), που θα διενεργήσει έρευνα στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος και θα περισυλλέξει τα υπολείμματα του μηχανισμού, ώστε να διαμορφωθεί εικόνα για τη συνδεσμολογία του.

Στο σημείο έσπευσαν επίσης δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες. Δεν χρειάστηκε να επέμβουν, καθώς η έκρηξη δεν προκάλεσε πυρκαγιά, παρά την ισχύ του ωστικού κύματος.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των δραστών και τη διερεύνηση των κινήτρων της επίθεσης.