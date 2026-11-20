Έκρηξη στην Πολωνία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 20 Νοεμβρίου, μετά την πιθανή πτώση πυραύλου ή drone.

Σύμφωνα με τον Γιάτσεκ Γκορίσεφσκι, εκπρόσωπο της επιχειρησιακής διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, όπως ανέφερε στο τηλεοπτικό δίκτυο TVN24, ο στρατός της Πολωνίας ενημερώθηκε για την πιθανή πτώση ενός αγνώστου αντικειμένου σε σημείο που απέχει περίπου 45 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.

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«Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώθηκαν από κατοίκους της περιοχής και εστάλη επίγειο κλιμάκιο για να ασφαλίσει την περιοχή και να εντοπίσει το σημείο, εφόσον πράγματι σημειώθηκε εκεί η πτώση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

An explosion was captured on CCTV at approximately 6:35 AM near Chmielek, in Biłgoraj County, eastern Poland. The explosion is visible on the right-hand side of the footage, which appears to show a sudden flash followed by a blast. Chmielek is located approximately 97 km from Lublin in a straight line, or around 110–120 km by road.— GeoInsider (@InsiderGeo) November 20, 2026

«Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν στο σημείο», έγραψε ο Τουσκ στο X.

Το πολωνικό αεροδρόμιο στο Ζέσουφ ανέστειλε τις πτήσεις λόγω της κινητοποίησης στρατιωτικών αεροσκαφών, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X η Πολωνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας (PANSA).

Η Πολωνική Πολεμική Αεροπορία διεξάγει προληπτικές επιχειρήσεις σε σχέση με τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στην Ουκρανία, ανέφερε ο πολωνικός στρατός σε ανάρτησή του.

Προηγουμένως, η πολωνική αρχή ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας γνωστοποίησε πως το αεροδρόμιο διέκοψε τις δραστηριότητές του, εξαιτίας της κινητοποίησης στρατιωτικών αεροσκαφών.

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Σύμφωνα με το πολωνικό ραδιόφωνο, στο Λούμπλιν ήχησαν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης κλίμακας ρωσικής επίθεσης, όταν σημαντικός αριθμός πυραύλων cruise κατευθύνονταν προς τις δυτικές περιοχές της Ουκρανίας.