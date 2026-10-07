Έκρηξη σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου – Η Πυροσβεστική ανέλαβε την έρευνα (φωτογραφίες)

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης στου Ζωγράφου, όταν λίγο μετά τις 21:00 σημειώθηκε έκρηξη σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, προκαλώντας ζημιές στο εσωτερικό του.

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Αρχικά, υπήρξε εκτίμηση ότι το περιστατικό ενδεχομένως να συνδεόταν με εκρηκτικό μηχανισμό, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί και να μεταβεί στο σημείο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, από την εξέταση του χώρου δεν προκύπτουν ενδείξεις για εκρηκτικό μηχανισμό. Ως εκ τούτου, την υπόθεση έχει αναλάβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία διερευνά τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από γκαζάκι καφέ που βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα.

Την ώρα του περιστατικού βρίσκονταν στο διαμέρισμα ένας 33χρονος και μία 24χρονη. Και οι δύο μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με την Πυροσβεστική να εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.