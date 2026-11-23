Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (23/11) σε λεωφορείο των ΜΑΤ, στον χώρο όπου σταθμεύουν τα οχήματα της υπηρεσίας επί της οδού Κοκκινοπούλου, στο Γουδί.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από μηχανική βλάβη σε ένα από τα λεωφορεία και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δεύτερο όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο ακριβώς δίπλα του.

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Οι μέχρι στιγμής ενδείξεις δεν παραπέμπουν σε εμπρηστική ενέργεια.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:20.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα από:

Τον 4ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Τον 9ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Την Πυροσβεστική Υπηρεσία Νέας Μάκρης.

Για την εξακρίβωση των ακριβών συνθηκών εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Η αρχική ενημέρωση έκανε λόγο για τρία λεωφορεία

Στην πρώτη άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος γινόταν λόγος για πυρκαγιά σε τρία λεωφορεία. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι φλόγες έχουν επηρεάσει δύο λεωφορεία των ΜΑΤ, με τη φωτιά να ξεκινά από το πρώτο και να μεταδίδεται στο παρακείμενο όχημα.

Παρόμοια περιστατικά από μηχανολογικά προβλήματα έχουν καταγραφεί και σε άλλα σημεία της χώρας. Το DEBATER είχε παρουσιάσει τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά πυρκαγιών σε λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη, ενώ τον Σεπτέμβριο είχε καεί ολοσχερώς σχολικό λεωφορείο στη λεωφόρο Αθηνών–Σουνίου.