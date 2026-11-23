Αναλυτικές διευκρινίσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες δεν πραγματοποιήθηκε η διακομιδή ασθενούς στη Λάρισα δίνει το ΕΚΑΒ, μετά τη σοβαρή καταγγελία συγγενών ότι πλήρωμα ασθενοφόρου δεν τον μετέφερε στο νοσοκομείο επειδή ήταν λερωμένος.

Το ΕΚΑΒ παρουσιάζει διαφορετική εκδοχή για όσα συνέβησαν στις 20 Νοεμβρίου, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος ο ασθενής δεν συναίνεσε ούτε στη λήψη ζωτικών σημείων ούτε στη μεταφορά του, ενώ στη συνέχεια και ο συγγενής του δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε τη διακομιδή.

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Στην επίσημη ενημέρωση ο ασθενής αναφέρεται ως 60χρονος, ενώ τα πρώτα δημοσιεύματα και η αρχική καταγγελία έκαναν λόγο για 59χρονο.

Οι δύο πρώτες επικοινωνίες με το ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Συντονιστικού Κέντρου του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας, είχαν προηγηθεί δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες συγγενικού προσώπου με την υπηρεσία.

Κατά τις συνομιλίες αυτές, ο συγγενής φέρεται να ανέφερε ότι ο ασθενής:

Δεν σιτιζόταν.

Είχε ψυχιατρικό ιστορικό.

Αρνούνταν να μεταβεί σε νοσοκομείο.

Του προκαλούσε ανησυχία η κατάσταση στην οποία βρισκόταν.

Το ΕΚΑΒ αναφέρει ότι προτάθηκε στον συγγενή να απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές για την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας και στη συνέχεια να επικοινωνήσει εκ νέου με το Συντονιστικό Κέντρο.

Η νέα κλήση στις 14:07

Στις 14:07 της ίδιας ημέρας καταγράφηκε νέα κλήση, κατά την οποία ο συγγενής ενημέρωσε ότι ο ασθενής παρουσίαζε ληθαργική κατάσταση, δεν σιτιζόταν και είχε ψυχιατρικό ιστορικό.

Παράλληλα, ανέφερε ότι είχε προχωρήσει στη διαδικασία έκδοσης εισαγγελικής παραγγελίας για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.

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Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, σύμφωνα πάντοτε με την εκδοχή του ΕΚΑΒ, διαπίστωσαν ότι ο ασθενής δεν παρουσίαζε ληθαργική εικόνα.

Ο άνδρας φέρεται να μη συναίνεσε στη λήψη ζωτικών σημείων και να δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

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Τι αναφέρει το ΕΚΑΒ για την ατομική υγιεινή

Οι διασώστες διαπίστωσαν επίσης ότι ο ασθενής έχρηζε προηγούμενης φροντίδας ατομικής υγιεινής και ενημέρωσαν σχετικά τον συγγενή του.

Όπως διευκρινίζει το ΕΚΑΒ, η συγκεκριμένη επισήμανση έγινε βάσει των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων υγιεινής και πρόληψης της διασποράς λοιμογόνων παραγόντων κατά τη διακομιδή.

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Μετά την ενημέρωση αυτή, σύμφωνα με την υπηρεσία, ο συγγενής δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε τη μεταφορά του ασθενούς, με το περιστατικό να καταγράφεται ως άρνηση διακομιδής.

Τι είχε καταγγείλει η οικογένεια

Η εκδοχή του ΕΚΑΒ διαφέρει από όσα είχαν καταγγείλει συγγενείς του άνδρα.

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Σύμφωνα με την καταγγελία, την οποία είχε παρουσιάσει το DEBATER στο αρχικό δημοσίευμα για τη μη διακομιδή του ασθενούς, το πλήρωμα φέρεται να αρνήθηκε να τον παραλάβει επειδή ήταν λερωμένος από σωματικές εκκρίσεις, ζητώντας να καθαριστεί και να κληθεί ξανά ασθενοφόρο.

Ο άνδρας δεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με την οικογένεια και τα σχετικά δημοσιεύματα, πέθανε λίγες ώρες αργότερα από ανακοπή καρδιάς.

Προκαταρκτική διερεύνηση – Δεν έχει υποβληθεί επίσημη καταγγελία

Το ΕΚΑΒ επισημαίνει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί στην υπηρεσία επίσημη καταγγελία για το περιστατικό.

Παρά ταύτα, κατόπιν εντολής του προέδρου του ΕΚΑΒ προς τον διευθυντή του Παραρτήματος Λάρισας, διατάχθηκε προκαταρκτική διερεύνηση της συνολικής διαχείρισης της υπόθεσης.

Στόχος είναι να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες και να επιβεβαιωθούν τα επιχειρησιακά στοιχεία που έχουν καταγραφεί στο Συντονιστικό Κέντρο.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία που έχει ανακοινωθεί από το ΕΚΑΒ είναι προκαταρκτική διερεύνηση και όχι Ένορκη Διοικητική Εξέταση.