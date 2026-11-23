Μια θεαματική ανατροπή, που προκάλεσε «έκρηξη» στη Wall Street, ανακοίνωσε η Nvidia, επαναφέροντας τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, μόλις 11 ημέρες μετά την παραίτησή του.

Η απόφαση τέθηκε σε ισχύ άμεσα και ελήφθη ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο επανέφερε τον συνιδρυτή της Nvidia τόσο στην εκτελεστική ηγεσία όσο και στη θέση του μέλους του Δ.Σ.

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Η αντίδραση των επενδυτών ήταν εκρηκτική. Η μετοχή της Nvidia κατέγραφε άνοδο έως 34,5% στις πρώτες ώρες της συνεδρίασης, παρασύροντας ανοδικά ολόκληρο τον τεχνολογικό κλάδο και τις εταιρείες που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η ομόφωνη ανατροπή μέσα σε 11 ημέρες

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη έπειτα από σειρά συζητήσεων και συναντήσεων του Τζένσεν Χουάνγκ με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. υποστηρίζει ότι έλαβε επαρκείς διαβεβαιώσεις για την ειλικρίνειά του και την ικανότητά του να ηγηθεί ξανά της εταιρείας. Παράλληλα, αναφέρει ότι είχε ενημέρωση από ανώτερα κλιμάκια της αμερικανικής κυβέρνησης και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επιστροφή του δεν συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Ο Χάρβεϊ Τζόουνς θα παραμείνει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ η Κολέτ Κρες, η οποία είχε αναλάβει προσωρινά τα καθήκοντα της CEO, επιστρέφει στον ρόλο της οικονομικής διευθύντριας.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, στην πρώτη του δήλωση μετά την επιστροφή, ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμβούλιο, τους εργαζομένους, τους μετόχους και την οικογένειά του, δηλώνοντας έτοιμος να επιστρέψει άμεσα στη δουλειά.

Το σκάνδαλο που προκάλεσε την παραίτηση

Ο Χουάνγκ είχε αποχωρήσει από την ηγεσία της Nvidia στις 12 Νοεμβρίου, εν μέσω δημοσιευμάτων για εξωσυζυγικές σχέσεις του, μεταξύ των οποίων και μία με γυναίκα που φέρεται να είχε βρεθεί στο στόχαστρο των αμερικανικών υπηρεσιών ως ύποπτη για δεσμούς με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

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Το DEBATER είχε αποκαλύψει τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Άλις Χουάνγκ βρισκόταν σε επαφή με κινεζική υπηρεσία κατασκοπείας, κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον ισχυρό άνδρα της Nvidia.

Η αποχώρησή του είχε προκαλέσει ισχυρούς κλυδωνισμούς, με τη μετοχή της Nvidia να υποχωρεί περισσότερο από 13% μέσα σε μία συνεδρίαση.

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Παρά την επαναφορά του, η υπόθεση δεν θεωρείται λήξασα. Η επιτροπή ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα συνεχίσει την έρευνα μέχρι την ολοκλήρωσή της, ενώ ο Χουάνγκ έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί πλήρως.

Υπενθυμίζεται ότι ο συνιδρυτής της Nvidia αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου για τις πτυχές της υπόθεσης που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια και τους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα.

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Η Wall Street «ψήφισε» Χουάνγκ

Η είδηση της επιστροφής του προκάλεσε σαρωτικό ράλι στις αμερικανικές αγορές.

Στις 10:45 το πρωί, ώρα Νέας Υόρκης:

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Η μετοχή της Nvidia ενισχυόταν κατά 34,5%.

Ο Nasdaq κατέγραφε άνοδο 7,11%.

Ο S&P 500 κέρδιζε 5,09%.

Ο Dow Jones ενισχυόταν κατά 3,04%.

Ο δείκτης ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας σημείωνε άλμα 14,8%.

Ισχυρά κέρδη κατέγραφαν και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί, με τις Amazon, Microsoft και Alphabet να ενισχύονται από 4% έως 6%. Παράλληλα, εταιρείες υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης και data centers σημείωναν διψήφιες αυξήσεις.

Η μεγάλη πρόκληση της επόμενης ημέρας

Η αγορά υποδέχθηκε την επιστροφή του Χουάνγκ ως αποκατάσταση της στρατηγικής συνέχειας σε μία εταιρεία που βρίσκεται στον πυρήνα της παγκόσμιας κούρσας για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ωστόσο, τα ερωτήματα για την εταιρική διακυβέρνηση, τους ελέγχους στις εξαγωγές και τη διαχείριση των κινδύνων εθνικής ασφάλειας παραμένουν.

Η Nvidia ανακοίνωσε τη σύσταση ειδικής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Ελέγχου Εξαγωγών, αποτελούμενης αποκλειστικά από ανεξάρτητα μέλη. Παράλληλα, ξεκινά διαδικασία για την πρόσληψη νέου επικεφαλής κανονιστικής συμμόρφωσης.

Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ αποκαθιστά, τουλάχιστον προσωρινά, την εμπιστοσύνη των αγορών. Δεν κλείνει, όμως, την υπόθεση που προκάλεσε τη μεγαλύτερη διοικητική κρίση στην ιστορία της Nvidia.