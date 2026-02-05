Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Μεσσηνία: Ξεριζώθηκαν δέντρα, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια (Βίντεο)

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τη χώρα από τα ξημερώματα της Πέμπτης (05.02.2026), με περιοχές της Ηλείας και της Μεσσηνίας να βρίσκονται στο επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων.

Για την κατάσταση που επικρατεί, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, με την Πολιτική Προστασία να καλεί τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως τα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο.

Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα στη Μεσσηνία, όπου έχουν καταγραφεί πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και κατολισθήσεις, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Κυπαρισσίας. Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής, σε σημεία του οδικού δικτύου ο δρόμος έχει κυριολεκτικά «ανοίξει» στα δύο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.

Σύμφωνα με το eleftheriaonline.gr, από τα ορμητικά νερά που κατέβηκαν από το βουνό έκλεισε η Εθνική Οδός Πύργου – Κυπαρισσίας, κοντά στην είσοδο της πόλης, ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στην περιοχή Ξηρόκαμπος, όπου υποχώρησε το οδόστρωμα λόγω της έντονης ροής των υδάτων.

Μεγάλος όγκος νερού στην Τριφυλία

Μεγάλος όγκος νερού έχει συγκεντρωθεί και στο οδικό δίκτυο Κυπαρισσία – Φιλιατρά, στο ύψος της Τερψιθέας. Παράλληλα, όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τριφυλίας, Αντώνης Βλάχος, ανάλογα προβλήματα παρατηρούνται και σε άλλα σημεία του Δήμου, με τις αρχές να απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι κάνουν λόγο για αδιαφορία από την τοπική αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια. Ενδεικτική της κατάστασης είναι η εικόνα που μετέδωσε το Live News, λίγο έξω από την Κυπαρισσία, όπου ογκώδεις βράχοι και μεγάλες ποσότητες λάσπης κατέληξαν στο οδόστρωμα, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές.

Στην πόλη της Κυπαρισσίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία προχώρησε σε απαντλήσεις υδάτων από τουλάχιστον τέσσερα πλημμυρισμένα υπόγεια, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην περιοχή Μυρέικα, όπου έχουν υποχωρήσει περιφράξεις και έχουν πλημμυρίσει οχήματα.

Σοβαρή είναι η κατάσταση και στην περιοχή Πήδημα, όπου ρέματα υπερχείλισαν, με αποτέλεσμα να διακοπεί εκ νέου η κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει το Πήδημα με τα Αρφαρά. Σύμφωνα με το messinialive, ο δρόμος προς τη δεξαμενή ύδρευσης έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, καθώς το παρακείμενο ρέμα παρέσυρε τόνους χώματος, πετρών και βράχων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί βίντεο που καταγράφει την ένταση της κακοκαιρίας, με μεγάλες ποσότητες λασπόνερου να κατακλύζουν την περιοχή του Πηδήματος από μεγάλο ύψος. Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν και στα χωριά του Ταϋγέτου, όπου έπεσαν περισσότερα από 65 χιλιοστά βροχής μέσα σε λίγες ώρες.

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, οι κοινότητες Νεοχωρίου – Στούπας, Αγίου Νικολάου, Καρδαμύλης, Καρυοβουνίου, Πλάτσης, Νομιτσή, Αγίου Νίκωνα και Τραχήλας της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου του Δήμου Δυτικής Μάνης, έως τις 30 Απριλίου 2026.

Η απόφαση ελήφθη για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 1 και 2 Φεβρουαρίου 2026, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και παράκτια διάβρωση. Υπενθυμίζεται ότι η Δημοτική Ενότητα Αβίας παραμένει ήδη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων του Ιανουαρίου 2025.

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή και καταβάλλει προσπάθειες για την αποκατάσταση των ζημιών στις δημοτικές υποδομές, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των περιοχών.

Κλειστά αύριο τα σχολεία

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή, με απόφαση του δημάρχου Πύργου Στάθη Καννή, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ του Δήμου λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί στις υποδομές και το οδικό δίκτυο.

Παράλληλα με ανακοίνωσή του ο Δήμος Πύργου απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση μέχρι την εκτόνωση των φαινομένων και, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των Αρχών.

Προσπάθειες να αποκατασταθεί η υδροδότηση λόγω της βλάβης σε κεντρικό αγωγό

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της εκτεταμένης ζημιάς που προκλήθηκε στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης από τον Ερύμανθο, λόγω κατολίσθησης και υποχώρησης γέφυρας στον παραπόταμο του Ενιπέα, Κλαδέο, στην περιοχή Κοσκινά Αρχαίας Ολυμπίας, έχει διακοπεί η υδροδότηση σε Πύργο και Αρχαία Ολυμπία. Συνεργεία επιχειρούν την αποκατάσταση της ζημιάς.

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Πύργου Στάθης Καννής σημείωσε ότι «η ακραία κακοκαιρία προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στον Δήμο Πύργου, τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά μας. Χρειάστηκε να εκκενωθούν προληπτικά τρία σχολεία, σε μια περιοχή του Πύργου που έχει ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων και η διαδικασία αυτή διεξήχθη απολύτως ομαλά».

Σχετικώς με την κινητοποίηση του Δήμου και των υπηρεσιών του ο κ. Κανής ανέφερε ότι «υπήρξε άμεση και παρασχέθηκε η απαραίτητη υποστήριξη προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα από την κακοκαιρία».

Αναφερόμενος και στην διακοπή υδροδότησης της πόλης, λόγω της ζημιάς στον αγωγό, αλλά και του συνόλου των φαινομένων που εκδηλώθηκαν στην περιοχή, o κ. Καννής τόνισε ότι «θα ζητήσουμε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να κηρυχθεί θεομηνιόπληκτος ο Δήμος Πύργου».

Και προσέθεσε: «Βρισκόμαστε σε πλήρη εγρήγορση για την εξέλιξη των φαινομένων, ιδίως λόγω των πιθανοτήτων να ενταθούν τα πλημμυρικά φαινόμενα και να προκαλέσουν ενδεχομένως υπερχείλιση του ποταμού Αλφειού».