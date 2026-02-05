Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στην Τριφυλία της Μεσσηνίας – Πλημμύρισαν δρόμοι στην Κυπαρισσία (βίντεο)
"Περιορίστε τις μετακινήσεις"
Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί ο δήμος Τριφυλίας στη Μεσσηνία μετά την αποστολή μηνύματος 112 λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.
Σύμφωνα με το eleftheriaonline.gr, σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από την κακοκαιρία των τελευταίων ωρών σε διάφορες περιοχές της Τριφυλίας.
Από νερά που κατέβασε το βουνό έχει κλείσει η Εθνική Οδός Πύργου – Κυπαρισσίας στο ύψος του Καλού Νερού, ενώ σημαντικά είναι τα προβλήματα και στην περιοχή του Ξηρόκαμπου, όπου έχει υποχωρήσει ο δρόμος από τον όγκο των υδάτων.
Προβλήματα υπάρχουν και στον δρόμο Κυπαρισσίας – Φιλιατρών στο ύψος της Τερψιθέας, όπου έχει συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος υδάτων.
Σύμφωνα με ενημέρωση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αντώνη Βλάχο ανάλογα προβλήματα παρατηρούνται και σε άλλα σημεία του Δήμου Τριφυλίας.
Μηχανήματα έργου του Δήμου Τριφυλίας, αλλά και Πυροσβεστική προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, όπου αυτά εντοπίζονται.
