Δυτική Μακεδονία: Συνεχίζονται οι τροχονομικοί έλεγχοι για τη «Μηδενική Ανοχή στη μη χρήση κράνους»

Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι τροχονομικοί έλεγχοι για τη «Μηδενική Ανοχή στη μη χρήση κράνους», σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο εκστρατείας της «Μηδενικής Ανοχής στη μη χρήση κράνους», πραγματοποιήθηκαν, το χρονικό διάστημα από 22-12-2025 έως 28-12-2025, –152– τροχονομικοί έλεγχοι, στους οδικούς άξονες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, με απώτερο σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι διενεργήθηκαν σε αναβάτες δικύκλων, τρικύκλων, οχημάτων ATV (γουρούνες) και οχημάτων Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρύ Προσωπικό Ηλεκτρικό Όχημα), διότι κάθε πολίτης είναι αναγκαίο να μην ξεχνά το κράνος του.

Βάλε κράνος ακόμα και στη γειτονιά. Καμία απόσταση δεν είναι «κοντινή», διότι η προστασία που προσφέρει το προστατευτικό κράνος, στους αναβάτες δικύκλων, σε περίπτωση ατυχήματος είναι αναντικατάστατη. Είναι ασπίδα ζωής και η ζωή σου δεν έχει αποστάσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Γρεβενών διενήργησαν -19- ελέγχους, σε οδηγούς δικύκλων, για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Καστοριάς διενήργησαν –28– ελέγχους σε οδηγούς δικύκλων, για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κοζάνης και Εορδαίας, διενήργησαν συνολικά –97– ελέγχους, σε οδηγούς δικύκλων, για μη χρήση προστατευτικού κράνους και

αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Φλώρινας διενήργησαν –8– ελέγχους, σε οδηγούς δικύκλων, για μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Επισημαίνεται ότι, η παράβαση της μη χρήσης και μη ορθής πρόσδεσης προστατευτικού κράνους, κατά την οδήγηση μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών και τρίτροχων οχημάτων επιφέρει :

για τον οδηγό, πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για χρονικό διάστημα 30 ημερών ενώ

για τον επιβάτη, πρόστιμο 350 ευρώ.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας επισημαίνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, εστιάζοντας στην καθολική υποχρέωσης χρήσης προστατευτικού κράνους για την πρόληψη σοβαρών, ή ακόμη και θανατηφόρων, τροχαίων ατυχημάτων.