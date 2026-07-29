Τρεις συλλήψεις για την φωτιά στο παλιό κτήριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή

Σε τρεις συλλήψεις ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται στην φωτιά στο παλιό κτήριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή προχώρησαν οι αρχές

Η Δ.Α.Ε.Ε. ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης της φωτιάς και μέσα από συντονισμένες επιχειρησιακές ενέργειες, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τρεις άνδρες ως φερόμενους εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από την αρμόδια δικαστική αρχή, τα οποία εκτελέστηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Ιουλίου 2026, κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε πλησίον και εντός του Άλσους Ιλισίων.

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Στην επιχείρηση συμμετείχαν δέκα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τους τρεις καταζητούμενους.

Πρόκειται για τρεις άνδρες, ηλικίας 29, 32 και 52 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν σε εκτέλεση των ενταλμάτων που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο ποινική διαδικασία.