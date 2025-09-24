Δυστύχημα στη Λάρισα – Άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα από αλυσοπρίονο
Τραγωδία στη Χάλκη
Έχασε τη ζωή του ένας 50χρονος άνδρας την Τετάρτη (24/09), διότι τραυματίστηκε θανάσιμα με το αλυσοπρίονο που εκτελούσε εργασίες στη Λάρισα.
Σύμφωνα με το larisanet.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 18:00 στη Χάλκη Λάρισας, όταν ο άνδρας, αλβανικής καταγωγής έκανε εργασίες πάνω σε δέντρο.
Υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο άνδρας έχασε τον έλεγχο του αλυσοπρίονου που κρατούσε, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος ακρωτηριάζοντας το πόδι του.
Το κόψιμο ήταν στο μηριαίο νεύρο και του προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία. Η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά βαριά για να μπορέσει να παραμείνει στη ζωή.
Στο σημείο έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ και τον παρέλαβαν, αλλά υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα.
