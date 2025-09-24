iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Θεσσαλονίκη: Τουριστικό λεωφορείο παρέσυρε γυναίκα στο κέντρο – Μεταφέρθηκε στο Παπανικολάου

Η κατάσταση της υγείας της παραμένει άγνωστη

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν τουριστικό λεωφορείο παρέσυρε μία γυναίκα στην οδό Αγίου Δημητρίου, μπροστά από το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης. 

Σύμφωνα με το thestival.gr, η γυναίκα τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Η κατάσταση της υγείας της δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

