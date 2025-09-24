Θεσσαλονίκη: Τουριστικό λεωφορείο παρέσυρε γυναίκα στο κέντρο – Μεταφέρθηκε στο Παπανικολάου
Η κατάσταση της υγείας της παραμένει άγνωστη
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν τουριστικό λεωφορείο παρέσυρε μία γυναίκα στην οδό Αγίου Δημητρίου, μπροστά από το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης.
Σύμφωνα με το thestival.gr, η γυναίκα τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
Η κατάσταση της υγείας της δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις