Θεσσαλονίκη: Τουριστικό λεωφορείο παρέσυρε γυναίκα στο κέντρο – Μεταφέρθηκε στο Παπανικολάου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν τουριστικό λεωφορείο παρέσυρε μία γυναίκα στην οδό Αγίου Δημητρίου, μπροστά από το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η γυναίκα τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Η κατάσταση της υγείας της δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.