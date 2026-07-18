Φωτιά στον Ξηρόκαμπο Σητείας: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά, ήχησε το 112 (Φωτογραφίες)

Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 7 το πρωί του Σαββάτου (18/07) στον Ξερόκαμπο Σητείας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

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Ωστόσο, άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την οριοθετήσουν. Παράλληλα, ήχησε το 112 προς τους πολίτες προκειμένου να μπορέσουν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.