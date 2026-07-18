Φωτιά στον Ξηρόκαμπο Σητείας: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά, ήχησε το 112 (Φωτογραφίες)
Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 7 το πρωί του Σαββάτου (18/07) στον Ξερόκαμπο Σητείας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ξερόκαμπος #Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 18, 2026
Ωστόσο, άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την οριοθετήσουν. Παράλληλα, ήχησε το 112 προς τους πολίτες προκειμένου να μπορέσουν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
πηγή στην Google
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