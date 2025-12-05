Δραματική διάσωση οικογένειας στη Χίο μετά από φωτιά σε σπίτι (βίντεο)

Μάχη με το χρόνο έδωσαν οι πυροσβέστες στην Χίο την Παρασκευή (5/12) το πρωί όταν μητέρα και γιος εγκλωβίστηκαν μετά από φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου, ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό και έσπευσε στο σημείο με τέσσερα οχήματα και οκτώ άνδρες, οι οποίοι κατάφεραν να προσεγγίσουν το σημείο και να απεγκλωβίσουν εγκαίρως τη γυναίκα και τον γιο της, πριν η κατάσταση επιδεινωθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αξιοσημείωτο είναι ότι, χάρη στην ταχύτητα των πυροσβεστών, η φωτιά περιορίστηκε στον χώρο όπου εκδηλώθηκε αρχικά, αποτρέποντας την εξάπλωσή της στο υπόλοιπο σπίτι και ελαχιστοποιώντας τις υλικές ζημιές.

Μητέρα και γιος μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο Χίου, καθώς είχαν εισπνεύσει ποσότητα καπνού, οι ζωές τους, όμως, δεν διατρέχουν κίνδυνο.