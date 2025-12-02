Κατασκοπευτικό θρίλερ στη Χίο: Συνελήφθη 61χρονος Τούρκος

Ένας 61χρονος άνδρας από την Τουρκία που φέρεται να έχει εμπλοκή με υπόθεση κατασκοπείας συνελήφθη στη Χίο από στελέχη του Λιμενικού τις προηγούμενες ημέρες.

Ο κατηγορούμενος βρέθηκε στο στόχαστρο των Αρχών μετά από σχετικές πληροφορίες για εμπλοκή του σε κύκλωμα με παράνομες δραστηριότητες. Από έρευνα που έγινε στο σπίτι που μένει στο νησί εντοπίστηκε εξοπλισμός που παραπέμπει σε παρακολούθηση, καθώς και λαθραία τσιγάρα.

Ο άνδρας συνελήφθη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από τη δράση του.