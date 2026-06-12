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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Λαογραφικό Μουσείο Κομοτηνής μετά από βραχυκύκλωμα (Εικόνες)

Συναγερμός για τα εκθέματα

Φωτιά στο Λαογραφικό Μουσείο Κομοτηνής μετά από βραχυκύκλωμα (Εικόνες)
DEBATER NEWSROOM

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (12.06) στο Λαογραφικό Μουσείο Κομοτηνής.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα και χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση τους δεν υπήρξαν καταστροφές στα εκθέματα και τον εξοπλισμό του μουσείου.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η πυρκαγιά άρχισε από ένα πρόβλημα στον ηλεκτρολογικό πίνακα που πιθανότατα προκάλεσε βραχυκύκλωμα.

Νωρίτερα είχε εκδηλωθεί έντονη βροχόπτωση για περίπου 45 λεπτά και εισροή υδάτων στο παλαιό οίκημα.

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