Δράμα: Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο – Έπιασε φωτιά το αυτοκίνητό του μετά από πρόσκρουση σε στύλο φωτισμού και περίφραξη

Νεκρός ανασύρθηκε ένας 44χρονος στην επαρχιακή οδό Δράμας – Αμφίπολης προς Μαυρόβατο, στη Δράμα, μετά από τροχαίο, το πρωί της Πέμπτης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 44χρονος άνδρας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε αρχικά σε στύλο φωτισμού και ακολούθως σε περίφραξη οικίας όπου και αναφλέγη.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός του οδηγού, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Δράμας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Δράμας.