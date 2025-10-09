Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τροχαίο ατύχημα στη νέα γέφυρα Φαληρακίου – Αυτοκίνητο ανέβηκε στα κιγκλιδώματα (Εικόνες)

Δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί

ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (9/10) στη Ρόδο, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στη νέα γέφυρα στο Φαληράκι και κατέληξε πάνω στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα κινούνταν προς την κατεύθυνση του κέντρου, όταν – κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να αναρριχηθεί στα κιγκλιδώματα της γέφυρας.

Ρόδος
Πηγή φωτογραφιών Fb: Συμβαίνει τώρα στη Ρόδο

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας Ρόδου και συνεργείο για την απομάκρυνση του οχήματος, ενώ δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί.

Οι αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ