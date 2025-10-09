Ρόδος: Τροχαίο ατύχημα στη νέα γέφυρα Φαληρακίου – Αυτοκίνητο ανέβηκε στα κιγκλιδώματα (Εικόνες)
Δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (9/10) στη Ρόδο, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στη νέα γέφυρα στο Φαληράκι και κατέληξε πάνω στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα κινούνταν προς την κατεύθυνση του κέντρου, όταν – κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να αναρριχηθεί στα κιγκλιδώματα της γέφυρας.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας Ρόδου και συνεργείο για την απομάκρυνση του οχήματος, ενώ δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί.
Οι αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος.
