Δράμα: Μαζικός εγκλωβισμός στο χιονοδρομικό Φαλακρού

Περισσότεροι από 100 επισκέπτες του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού στη Δράμα έχουν εγκλωβιστεί στο καταφύγιο από το απόγευμα της Κυριακής (01/02), λόγω της έντονης χιονόπτωσης που προκάλεσε προβλήματα στην περιοχή.

Μεταξύ των εγκλωβισμένων βρίσκονται κυρίως οικογένειες με μικρά παιδιά, ενώ υπάρχει και μια οικογένεια με βρέφος μόλις ενός έτους. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αρμόδιος Περιφερειακός Σύμβουλος, Αργύρης Πατακάκης, το πρόβλημα προέκυψε όταν οχήματα χωρίς τον απαραίτητο χειμερινό εξοπλισμό ακινητοποιήθηκαν στην κάθοδο προς τη Δράμα, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν σοβαρά οι προσπάθειες απεγκλωβισμού τους.

Περίπου 40 αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο παραμένουν αποκλεισμένα, ωστόσο όλοι οι επισκέπτες είναι ασφαλείς και φιλοξενούνται σε ζεστό χώρο. Όπως ανέφερε ο Πατακάκης, μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, θα ξεκινήσει η οργανωμένη επιχείρηση απεγκλωβισμού για να απομακρυνθούν οι επισκέπτες και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στην περιοχή.

Η χιονόπτωση στο Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού συνεχίζεται αδιάκοπα, ενώ οι άνεμοι πνέουν με ένταση που φτάνει τα 30 χιλιόμετρα την ώρα.

Προβλήματα στην κυκλοφορία

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Η Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας ανακοίνωσε την απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό που συνδέει τη διασταύρωση του οικισμού Βώλακα με το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού, λόγω της συνεχιζόμενης χιονόπτωσης, του παγετού και της ολισθηρότητας του οδοστρώματος.

Η κατάσταση αυτή εντείνει την ανησυχία των εγκλωβισμένων επισκεπτών του χιονοδρομικού κέντρου, καθώς φοβούνται ότι θα παραμείνουν στο καταφύγιο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η αγωνία είναι ιδιαίτερα έντονη για τις οικογένειες με μικρά παιδιά που βρίσκονται εκεί, καθώς οι συνθήκες δημιουργούν αβεβαιότητα για το πότε και πώς θα μπορέσουν να απομακρυνθούν με ασφάλεια.