Παναγιώτης Νέστορας: “Είναι δολοφόνοι, το γκαζάκι είναι σαν σφαίρα” – Πώς περιγράφει την επίθεση που σκότωσε τη σύζυγό του

Συντετριμμένος είναι ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, που πέθανε λίγες ώρες μετά την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία τους, στη Θεσσαλονίκη.

Σε δηλώσεις του στο ΕΡΤNews, ο πατέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα αποκάλυψε πως η σύζυγός του αντιλήφθηκε τη φωτιά και κατέβηκε στο ισόγειο να δει τι συμβαίνει, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

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«Γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα χτύπησε ο συναγερμός για φωτιά. Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει το αυτοκίνητο. Εγώ ήμουν στην είσοδο του διαμερίσματος και πήγα να πάρω τηλέφωνο», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Η Αφροδίτη πήγε να δει την μητέρα της και έπαθε εγκαύματα σε χέρια και πόδια. Δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι εγκληματίες. Έχω προβλήματα εισπνοής, κάνω εξετάσεις. Εγώ και η κόρη μου θα σταθούμε δυνατοί».

«Είναι δολοφόνοι. Το γκαζάκι είναι σαν σφαίρα», τόνισε με τρεμάμενη φωνή.

Λίγες ώρες πριν, ο ίδιος είχε κάνει μια συγκινητική ανάρτηση στα social media με την οποία αποχαιρετούσε τη Βάγια Νέστορα.

Ο σύζυγός της έκανε λόγο για «δολοφονικό χτύπημα από ανόητους μπαχαλάκηδες, αναρχικούς και φοβιτσιάρηδες» και χαρακτήρισε τη Βάγια Νέστορα ως «ηρωίδα, αγαπητή και άνθρωπο της προσφοράς».

«Σήμερα μετά το δολοφονικό χτύπημα των ανόητων μπαχαλάκιδων, αναρχικών και φοβιτσιάρηδων, αποχαιρετώ την γυναίκα μου Βάγια για τη χώρα των αγγέλων, μια ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς… Ήταν μητέρα, σύζυγος για 47 χρόνια, αντιμετωπίζοντας μαζί, τις χαρές και τις λύπες», έγραψε και πρόσθεσε:

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«Πήγε να βρει την κόρη μας Νικολέτα, που τόσο υπεραγαπούσε να της πει τα νέα για τον γιο της. Πόσο καλό παιδί είναι και πόσο σε αγαπούσε. Θα σε θυμάμαι πάντα γυναίκα μου γλυκιά σε κάθε ενέργειά μου θα έχω την απάντησή σου. Εγώ και η κόρη σου Αφροδίτη είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για εσένα, θα συνεχίσουμε ενωμένοι και θα αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας έχοντας τα δικά μας αστέρια για να μας προσέχουν. Σε αγαπώ».

Στο Παπανικολάου η Αφροδίτη Νέστορα – Παίρνει εξιτήριο αύριο ο πατέρας της

Στο νοσοκομείο Παπανικολάου,το οποίο διαθέτει Μονάδα Εγκαυμάτων και Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής, αναμένεται να μεταφερθεί η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο με εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια, τα οποία υπέστη κατά την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε, χθες τα ξημερώματα, στην περιοχή της Ανάληψης.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας της πολιτεύτριας Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλεύεται στην Πνευμονολογική Κλινική του Ιπποκρατείου, λόγω αναπνευστικών προβλημάτων που αντιμετώπισε μετά τη χθεσινή βομβιστική επίθεση, αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο.

Επίσης, στην ίδια Κλινική νοσηλεύεται και ένας εκ των ενοίκων της πολυκατοικίας όπου έγινε η επίθεση, ο οποίος επίσης αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο.

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Εξιτήριο από την Πνευμονολογική Κλινική πήρε η τέταρτη ένοικος, η οποία όμως μεταφέρθηκε στη Στεφανιαία Μονάδα του Ιπποκρατείου, λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.