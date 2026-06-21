Δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη: Τη χτύπησε με μπουκάλι μπύρας ο 43χρονος και τη μαχαίρωσε – Η μονωτική ταινία στο στόμα και το δέσιμο με tire up

Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά της Κρήτης.

Όπως φαίνεται το θύμα είχε έναν έντονο καβγά με τον 43χρονο Σκοπιανό στο σπίτι που νοίκιαζε ο δράστης της δολοφονίας. Στη συνέχεια, φέρεται να τη χτύπησε με μπουκάλι μπύρας και στη συνέχεια να την μαχαίρωσε.

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Ο δράστης στη συνέχεια την έθαψε στο μέρος που υπέδειξε κατά την ομολογία του στις Αρχές παίζοντας για αρκετές μέρες ένα θέατρο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή η σορός της άτυχης γυναίκας βρέθηκε σε κατάσταση προχωρημένης σήψης. Ήταν δεμένη με tire up στα πόδια και στα χέρια, είχε μονωτική ταινία στο στόμα της περασμένη 6-7 φορές ενώ έφερε και δύο μαχαιριές στο στήθος.

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Το βίντεο που έδειξε πως ο 43χρονος είναι ένοχος για τη δολοφονία της

Την ενοχή του 43χρονου για την δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά επιβεβαίωσε ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας του σπιτιού του.

Συγκεκριμένα, στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι Αρχές στη διάθεσή τους, φαίνεται η 45χρονη να μπαίνει αλλά όχι και να φεύγει από το σπίτι.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο δράστης της δολοφονίας επιχείρησε να σβήσει το βίντεο που τον ενοχοποιούσε, όμως οι Αρχές το ανέκτησαν.

«Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό εκείνης της ημέρας που ουσιαστικά δείχνει τη γυναίκα να εισέρχεται στο σπίτι και ουσιαστικά δεν εξέρχεται ποτέ από αυτό και μάλιστα είχε διαγραφεί από το δράστη και χρειάστηκε να γίνει διαδικασία ανάκτησης» είπε η κ. Δημογλίδου στον «αέρα» του ΣΚΑΪ.

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Η αθόρυβη έρευνα των Αρχών

Αναφορικά με το γεγονός ότι είχε γίνει γνωστό πως ο δράστης είχε εξαφανιστεί για ένα διάστημα, η κ. Δημογλίδου είπε: «Επειδή ακούστηκαν πολλά ότι για ένα διάστημα ο άντρας αυτό εξαφανίστηκε και δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν οι αστυνομικοί, εμείς που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πράγματα για την υπόθεση, σας πληροφορώ ότι δόθηκε ο χρόνος στον δράστη να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την έρευνα».

Επίμονη και αθόρυβη ήταν η έρευνα των αστυνομικών στην υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου.

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«Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Χανίων γιατί με την επιμονή και την αθόρυβη έρευνα, γιατί από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί πίστευαν, ότι πίσω από αυτή την υπόθεση βρίσκεται εγκληματική ενέργεια, όταν ακόμα δεν υπήρχε κανένα στοιχείο. Και θυμόμαστε όλοι, ότι καθηστέρησε να δηλωθεί και η εξαφάνιση αυτής της γυναίκας, επειδή ακριβώς ο αδερφός της νοσηλευόταν» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι ο δράστης είχε χρόνο να καλύψει τα ίχνη του. Επέμεναν όμως οι αστυνομικοί».

Με τα στοιχεία να είναι εις βάρος του, ο 43χρονος φαίνεται να κατάλαβε πως η ομολογία του ήταν μονόδρομος καθώς η Αστυνομία είχε «δεμένη» την υπόθεση.

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«Θυμόμαστε όλοι τις προηγούμενες μέρες ότι προχώρησαν σε κατ’ οίκον έρευνα και ζήτησαν και κλιμάκιο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα. Έφτασαν οι αστυνομικοί εκεί και πολύ γρήγορα είχαμε τα πρώτα αποτελέσματα όπου αποδεικνύονταν ότι μέσα στο σπίτι βρέθηκαν ίχνη αίματος της γυναίκας. Προσήγαγαν τον άντρα αυτό» είπε η κ. Δημογλίδου και πρόσθεσε: «Κατάλαβε και εκείνος ότι είναι μονόδρομος η ομολογία του εγκλήματος».

“Όλα έγιναν μέσα στο σπίτι, δεν το είχα σχεδιάσει”

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την πολύωρη διαδικασία της ανάκρισης, ο 43χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως «όλα έγιναν μέσα στο σπίτι» τα ξημερώματα της 30ης Μαΐου και πως «δεν το είχα σχεδιάσει», αποδίδοντας το έγκλημα στις συνεχείς προστριβές που, όπως ισχυρίστηκε, είχε με τη γυναίκα, εξαιτίας φθορών στο σπίτι και υπήρχαν συχνοί καβγάδες μεταξύ τους. Ωστόσο, το ενδεχόμενο σεξουαλικού κινήτρου δεν έχει βγει από το κάδρο των ερευνών.

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Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 46χρονη δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο, ενώ στη συνέχεια τη χτύπησε με μαχαίρι στην αριστερή θωρακική κοιλότητα. Αμέσως μετά, ο δράστης φέρεται να τύλιξε τη σορό με σακούλες, ενώ σακούλες εντοπίστηκαν και στο μικρό βαν που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά της.

Λίγο μετά τις 7 το πρωί, η αστυνομία μετέβη στο σημείο που υπέδειξε ο κατηγορούμενος, σε περιοχή του Βατόλακκου Χανίων, περίπου πέντε χιλιόμετρα από το σπίτι όπου διέμενε και το οποίο νοίκιαζε από την άτυχη γυναίκα.

Εκεί εντοπίστηκε η σορός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, τυλιγμένη μέσα σε σακούλες, όπως είχε περιγράψει ο 43χρονος. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, διαπιστώθηκαν τραύματα που παραπέμπουν σε χτύπημα στο κεφάλι και τραύματα στην αριστερή θωρακική χώρα, με τα ακριβή αίτια θανάτου να αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Τη Δευτέρα αναμένεται η διαβίβαση της δικογραφίας στον εισαγγελέα για την έκδοση εντάλματος σύλληψης, ενώ την Τρίτη θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.