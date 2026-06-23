Αυτοψία του DEBATER στα Σπάτα: Καμένες ελιές, λιωμένα λάστιχα και ζημιές – Τι άφησε πίσω της η φωτιά (Φωτογραφίες)

Ανησυχία προκάλεσε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στα Σπάτα, σε απόσταση αναπνοής από κατοικημένη περιοχή και κοντά στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ, θέτοντας σε επιφυλακή κατοίκους και Αρχές. Η φωτιά χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω της εγγύτητάς της με την οικιστική ζώνη, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους πολίτες της περιοχής να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Το DEBATER βρέθηκε στο σημείο τόσο κατά τη διάρκεια της φωτιάς όσο και την επόμενη ημέρα, πραγματοποιώντας αυτοψία στην καμένη έκταση. Οι εικόνες που καταγράφηκαν προκαλούν έντονο προβληματισμό, καθώς στο σημείο εντοπίστηκαν ακαθάριστα οικόπεδα, ξερά χόρτα και εύφλεκτα υλικά παρατημένα στην άκρη του δρόμου, σε χώρο που τελικά παραδόθηκε στις φλόγες.

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Χαρακτηριστική είναι η εικόνα με καμένα λάστιχα, τα οποία παραμένουν στο οδόστρωμα και στην είσοδο του ακαθάριστου οικοπέδου, εκεί όπου η φωτιά κατέκαψε την ξηρή βλάστηση, δημιουργώντας ένα σκηνικό που αναδεικνύει τον κίνδυνο από την εγκατάλειψη και την έλλειψη πρόληψης.

Σύμφωνα με την καταγραφή του DEBATER, ένα σπίτι σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν δίπλα σε ακαθάριστα οικόπεδα. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης είχε φροντίσει να καθαρίσει τα ξερά χόρτα μπροστά από την κατοικία του, δημιουργώντας έτσι μία ζώνη προστασίας που απέτρεψε τα χειρότερα.

Στο σημείο, αν και πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς υπάρχουν αρκετά ελαιόδεντρα στα οποία η φωτιά συνεχίζει να «δουλεύει» στο εσωτερικό των κορμών, αυξάνοντας τον κίνδυνο αναζωπύρωσης.

Να θυμίσουμε ότι χθες Τρίτη ολοκληρώθηκε η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων καθαρισμού οικοπέδων στην αρμόδια πλατφόρμα. Ωστόσο, από σήμερα η ίδια πλατφόρμα παραμένει ενεργή για την υποβολή καταγγελιών σχετικά με ακαθάριστα οικόπεδα, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες για επικίνδυνες εστίες εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου.

Το νέο περιστατικό στα Σπάτα αναδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πόσο κρίσιμη είναι η πρόληψη, καθώς ένα καθαρισμένο οικόπεδο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη διάσωση περιουσιών αλλά και ανθρώπινων ζωών.