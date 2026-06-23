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ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Εύβοια – Έγινε αισθητός και στην Αττική

Πόσο ήταν το εστιακό βάθος της δόνησης

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Εύβοια – Έγινε αισθητός και στην Αττική
DEBATER NEWSROOM
UPD: 07:27

Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 23/6 στην Εύβοια, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αττική.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο σεισμός καταγράφηκε στις 06:55 το πρωί.

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Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 15,4 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου της Εύβοιας.

Φωτογραφία

Υπενθυμίζεται ότι η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια άρχισε στις 7/6, αφήνοντας πίσω ζημιές σε δεκάδες κτίρια και κατολισθήσεις.

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