Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Εύβοια – Έγινε αισθητός και στην Αττική

Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 23/6 στην Εύβοια, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αττική.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο σεισμός καταγράφηκε στις 06:55 το πρωί.

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Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 15,4 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου της Εύβοιας.

Υπενθυμίζεται ότι η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια άρχισε στις 7/6, αφήνοντας πίσω ζημιές σε δεκάδες κτίρια και κατολισθήσεις.