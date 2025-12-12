Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα πήραν ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας

Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και πήραν οι δύο συλληφθέντες ως ηθικοί αυτουργοί του διπλού φονικού στη Φοινικούντα το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας φίλο του οδηγήθηκαν γύρω στις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον συνήγορο του ανιψιού Γιάννη Βέρρα, ο εντολέας του αρνείται οποιαδήποτε σχέση και εμπλοκή στο έγκλημα. Όπως ανέφερε ο κ. Βέρρας, ο εντολέας του «είναι σε άθλια κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ό,τι του ζητήθηκε το έδωσε στη Δικαιοσύνη. Δηλώνει αθώος».

Υπενθυμίζεται ότι για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη αναζητείται ένα ακόμα άτομο, που βρίσκεται στη Γερμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για άτομο το οποίο προέρχεται από το στενό περιβάλλον του επιχειρηματία.

Όσον αφορά στον ρόλο του, πιθανότατα πρόκειται για άτομο με υποστηρικτικό ρόλο είτε αυτός αφορά την κλοπή του σκούτερ με το οποίο οι δύο 22χρονοι που έχουν προφυλακιστεί μετέβησαν στη Φοινικούντα, είτε με την εξαφάνιση κρίσιμων στοιχείων, όπως το όπλο του εγκλήματος, που παραμένει άφαντο.

Οι Αρχές της χώρας μας έχουν ειδοποιήσει τις αντίστοιχες της Γερμανίας, όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο άτομο για λόγους αναψυχής.