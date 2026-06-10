Διπλό έγκλημα στο Αίγιο: Δεν απαντά για τα τραύματά του και πέφτει σε αντιφάσεις ο 65χρονος – Συνελήφθη για οπλοκατοχή

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία του Λόγγου στο Αίγιο μετά το διπλό έγκλημα με θύματα την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της, που βρέθηκαν την Τρίτη 9/6 δολοφονημένοι στο σπίτι τους.

Βασικός ύποπτος είναι ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του στις δολοφονίες. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δεν έχει συλληφθεί, ωστόσο προσήχθη καθώς εντοπίστηκε οπλισμός εντός του σπιτιού.

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«Κρατείται, γιατί έτσι κι αλλιώς βρέθηκε οπλισμός μέσα στο σπίτι. Βρέθηκε ένα αεροβόλο όπλο, για το οποίο θα συλληφθεί. Θα πρέπει να υπάρξουν όμως και άλλα στοιχεία. Υπάρχουν βέβαια κάποια δεδομένα, τα οποία μας καθιστούν ύποπτο αυτόν τον άνθρωπο», είπε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Υπάρχουν αρκετές αντιφάσεις στις οποίες έχει πέσει αυτός ο άνθρωπος εξεταζόμενος από τους αστυνομικούς. Δεν έχει εξηγήσει για αυτό το εύρημα, ένα ρούχο που βρέθηκε, στο οποίο φαίνεται ότι υπάρχει ένα αποτύπωμα, όμως θα πρέπει να υπάρξει εργαστηριακή εξέταση για να αποδειχθεί αν όντως συνδέεται με το έγκλημα».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 65χρονος φέρει τραύματα, τα οποία δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει και εξετάστηκε από ιατροδικαστή.

«Από τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκαν οι δύο σοροί, αυτό προκύπτει για τους αστυνομικούς, ότι πρώτα επιτέθηκε ο δράστης στον 26χρονο και στη συνέχεια στην 54χρονη γυναίκα. Ο 26χρονος έχει και ένα τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι, φέρει και τραύματα από μαχαίρι. Αφαιρέθηκε στη συνέχεια η ζωή του με μαχαίρι, ενώ η γυναίκα φέρει τραύματα μόνο από μαχαίρι. Έχει όμως αρκετά αμυντικά τραύματα, που σημαίνει ότι αντιστάθηκε στο δολοφόνο».

Οι σοροί βρέθηκαν περίπου έξι ώρες μετά το έγκλημα, αν και η ακριβής ώρα θανάτου δεν έχει προσδιοριστεί μέχρι στιγμής.

Ωστόσο, από την έρευνα των αστυνομικών δεν προκύπτει ότι εισήλθε άλλο άτομο στο σπίτι τις επίμαχες ώρες και δεν φαίνεται να υπήρχε άλλος εκτός των τριών στον χώρο.

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Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 65χρονος ενδέχεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ και οι Αρχές εκτιμούν ότι προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του.

Με τις έρευνες για το στυγερό, διπλό έγκλημα που έχει συγκλονίσει το Αίγιο και το πανελλήνιο να είναι σε πλήρη εξέλιξη, με ενδιαφέρον αναμένονται και τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις.

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Τα αποτελέσματα αυτά θα δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα και στη συνέχεια οι Αρχές θα μπορέσουν να σχηματίσουν τη δικογραφία και να αποδώσουν κατηγορίες.