Διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα: Οι δύο 22χρονοι πέρασαν την πόρτα των δικαστηρίων Καλαμάτας για να απολογηθούν

Στην ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας προσήχθησαν οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έναν 68χρονο επιχειρηματία και τον επιστάτη του κάμπινγκ. Οι νεαροί κατηγορούμενοι αλληλοκατηγορούνται για το έγκλημα, ενώ η ανακρίτρια λαμβάνει μεθοδικά καταθέσεις από μάρτυρες-«κλειδιά», προσπαθώντας να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα ρούχα που φορούσε ο φερόμενος ως δράστης κατά τη νύχτα του φονικού, τα οποία κατασχέθηκαν από την αστυνομία στην οικία του, δεν βρέθηκαν ίχνη πυρίτιδας. Παράλληλα, εξετάζεται και το κινητό του τηλέφωνο που κατασχέθηκε από τις αρχές.

Οι ερευνητές προσπαθούν επίσης να αναπαραστήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε ο συνεργός μετά το διπλό φονικό, από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα, όπου εντοπίστηκε στο ΚΤΕΛ την επόμενη ημέρα. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι κολύμπησε για 7-8 ώρες και στη συνέχεια περπάτησε μέχρι την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας.

Αυτόπτης μάρτυρας: «Άκουσα 6 πυροβολισμούς και μια σφαίρα χτύπησε το τροχόσπιτό μας»



Σοκαριστικές λεπτομέρειες για το μοιραίο βράδυ της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας αποκάλυψε μία αυτόπτης μάρτυρας, η οποία λίγα δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς είδε τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη να τρέχει πανικόβλητος.

Η γυναίκα, γερμανικής καταγωγής, περιέγραψε στη σημερινή εκπομπή του ΣΚΑΪ «Δεκατιανοί» ότι μία από τις σφαίρες βρήκε το τροχόσπιτό τους:

«Ήμουν στο τροχόσπιτό μας και άκουσα δύο πυροβολισμούς. Ήταν πολύ μακριά και μετά άλλους τέσσερις πυροβολισμούς που ήταν πιο κοντά. Ο τελευταίος χτύπησε το τροχόσπιτό μας. Ούρλιαζα μαζί με τον σύζυγό μου, ο οποίος έκλεισε τα φώτα και τα παράθυρα. Ήταν πολύ ανήσυχος. Και δεν ήξερε τι συνέβη. Ήταν φρικτό. Ήμουν τόσο ανήσυχη.

Ξάπλωσα στο έδαφος και δεν ήξερα εάν θα υπάρξει και άλλη σφαίρα. Ένας φίλος του, τού έστειλε μήνυμα να μείνουμε μέσα στο τροχόσπιτο. Και τότε άνοιξα το παράθυρο και είδα στο τέλος του δρόμου μια σειρά από λευκά φώτα και ένα άτομο. Αυτός ήταν ο Βασίλης νομίζω (ο επιστάτης). Μετά από 15 λεπτά ο φίλος μας ήρθε στο δωμάτιο και ξεκλείδωσε την πόρτα. Βγήκε έξω, πήγε στη ρεσεψιόν και είδε ότι ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ ήταν νεκρός. Και ο Βασίλης, ο οποίος βρισκόταν προς το δωμάτιό μας ήταν επίσης νεκρός».

Η μάρτυρας σημείωσε ότι είδε άτομα να τρέχουν προς το τροχόσπιτό τους: «Και μετά είδαμε το Ντάνι, τον ανιψιό του Κώστα, του ιδιοκτήτη. Έτρεξε προς το μέρος μας. Ήταν αναστατωμένος. Μετά άκουσα ότι ο δολοφόνος έφυγε μαζί με την ομάδα του. Και μετά περιμέναμε την αστυνομία».

Σχετικά με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ανέφερε: «ήταν πολύ φιλικός. Δεν τον γνώριζα, τον είχαμε δει για πρώτη φορά στο κάμπινγκ. Αλλά ήταν ένας πολύ φιλικός άνθρωπος. Ευγενικός».

Σε ερώτηση για τυχόν περίεργα περιστατικά στο κάμπινγκ, η μάρτυρας εξήγησε: «κάποιοι από τους επί χρόνια κατασκηνωτές μας είπαν ότι κάποιος είχε πυροβολήσει το σπίτι του Κώστα πριν από δύο, τρεις εβδομάδες. Έτσι ζούσε στο κάμπινγκ και όχι στο σπίτι του. Και μου έκανε εντύπωση που δεν κάλεσε την αστυνομία. Σκέφτηκα ότι ήταν δική του ευθύνη να προστατέψει τους φιλοξενούμένους του στο κάμπινγκ».