Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Σοκαριστική μαρτυρία αυτόπτη για την ώρα των πυροβολισμών

Σοκαριστικές λεπτομέρειες για το μοιραίο βράδυ της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας αποκάλυψε μία αυτόπτης μάρτυρας, η οποία λίγα δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς είδε τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη να τρέχει πανικόβλητος.

Η γυναίκα, γερμανικής καταγωγής, περιέγραψε στη σημερινή εκπομπή του ΣΚΑΪ «Δεκατιανοί» ότι μία από τις σφαίρες βρήκε το τροχόσπιτό τους:

«Ήμουν στο τροχόσπιτό μας και άκουσα δύο πυροβολισμούς. Ήταν πολύ μακριά και μετά άλλους τέσσερις πυροβολισμούς που ήταν πιο κοντά. Ο τελευταίος χτύπησε το τροχόσπιτό μας. Ούρλιαζα μαζί με τον σύζυγό μου, ο οποίος έκλεισε τα φώτα και τα παράθυρα. Ήταν πολύ ανήσυχος. Και δεν ήξερε τι συνέβη. Ήταν φρικτό. Ήμουν τόσο ανήσυχη.

Ξάπλωσα στο έδαφος και δεν ήξερα εάν θα υπάρξει και άλλη σφαίρα. Ένας φίλος του, τού έστειλε μήνυμα να μείνουμε μέσα στο τροχόσπιτο. Και τότε άνοιξα το παράθυρο και είδα στο τέλος του δρόμου μια σειρά από λευκά φώτα και ένα άτομο. Αυτός ήταν ο Βασίλης νομίζω (ο επιστάτης). Μετά από 15 λεπτά ο φίλος μας ήρθε στο δωμάτιο και ξεκλείδωσε την πόρτα. Βγήκε έξω, πήγε στη ρεσεψιόν και είδε ότι ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ ήταν νεκρός. Και ο Βασίλης, ο οποίος βρισκόταν προς το δωμάτιό μας ήταν επίσης νεκρός».

Η μάρτυρας σημείωσε ότι είδε άτομα να τρέχουν προς το τροχόσπιτό τους: «Και μετά είδαμε το Ντάνι, τον ανιψιό του Κώστα, του ιδιοκτήτη. Έτρεξε προς το μέρος μας. Ήταν αναστατωμένος. Μετά άκουσα ότι ο δολοφόνος έφυγε μαζί με την ομάδα του. Και μετά περιμέναμε την αστυνομία».

Σχετικά με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ανέφερε: «ήταν πολύ φιλικός. Δεν τον γνώριζα, τον είχαμε δει για πρώτη φορά στο κάμπινγκ. Αλλά ήταν ένας πολύ φιλικός άνθρωπος. Ευγενικός».

Σε ερώτηση για τυχόν περίεργα περιστατικά στο κάμπινγκ, η μάρτυρας εξήγησε: «κάποιοι από τους επί χρόνια κατασκηνωτές μας είπαν ότι κάποιος είχε πυροβολήσει το σπίτι του Κώστα πριν από δύο, τρεις εβδομάδες. Έτσι ζούσε στο κάμπινγκ και όχι στο σπίτι του. Και μου έκανε εντύπωση που δεν κάλεσε την αστυνομία. Σκέφτηκα ότι ήταν δική του ευθύνη να προστατέψει τους φιλοξενούμένς του στο κάμπινγκ».

Την πόρτα του ανακριτή θα πέσουν σήμερα (19 Οκτωβρίου 2025) οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έναν 68χρονο επιχειρηματία και τον επιστάτη του κάμπινγκ του. Οι δύο νεαροί αλληλοκατηγορούνται, επιρρίπτοντας ο ένας στον άλλον την ευθύνη για το αιματηρό έγκλημα.

Η Διεύθυνση Ανθρωποκτονιών εξετάζει με εντατικούς ρυθμούς τα στοιχεία που προκύπτουν από άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου, καθώς και από περίπου 300 κάμερες ασφαλείας σε Μεσσηνία και Αθήνα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι κινήσεις και οι ρόλοι των εμπλεκομένων.

Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ο ένας από τους κατηγορούμενους, που φέρεται ως συνεργός, επιμένει ότι δεν βρισκόταν στο σημείο του εγκλήματος και δεν συμμετείχε στη δολοφονία. Ο δεύτερος, που φέρεται ως εκτελεστής, ισχυρίζεται ότι δεν πυροβόλησε αλλά οδήγησε το σκούτερ, χωρίς να γνωρίζει τις προθέσεις του φίλου του.

Ο φερόμενος εκτελεστής ανέφερε ότι αν ήθελε να σκοτώσει, δεν θα είχε χρησιμοποιήσει το πραγματικό του όνομα και τη διεύθυνσή του στο ξενοδοχείο όπου διέμειναν πριν τη δολοφονία, ούτε θα είχε μαζί του το προσωπικό του κινητό τηλέφωνο. Αν και προανακριτικά άσκησε το δικαίωμα της σιωπής, φέρεται να δήλωσε σε αστυνομικό ότι ακολούθησε τον φίλο του σε μια «δουλειά», γνωρίζοντας μόνο τα απολύτως απαραίτητα, με αμοιβή που κυμαινόταν από 500 έως 1.500 ευρώ.

Τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές

Στο μικροσκόπιο έχει μπει και ένα λευκό αυτοκίνητο, που εντοπίστηκε στην περιοχή της Φοινικούντας την ώρα του εγκλήματος, ενώ διερευνάται εάν σχετίζεται με την απόπειρα κατά του 68χρονου στις 7 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, σημαντικά στοιχεία αναζητούνται στις πολύωρες καταθέσεις του ανιψιού του θύματος και της συντρόφου του, που κράτησαν έξι ώρες.

Η ανακρίτρια δίνει ιδιαίτερη σημασία σε ένα ύποπτο τηλεφώνημα που έγινε αμέσως μετά τη δολοφονία από το κινητό της γυναίκας προς τον εργοδότη του ενός κατηγορούμενου, ενώ έχει ζητηθεί άρση τηλεφωνικού απορρήτου για όλους τους εμπλεκομένους. Επιπλέον, οι Αρχές ερευνούν το τεταμένο οικογενειακό κλίμα ανάμεσα στο θύμα και την ανιψιά του, με την οποία φέρεται να είχε σοβαρές διαφωνίες σχετικά με ανακαίνιση στο κάμπινγκ, καθώς ο 68χρονος θεωρούσε πιθανή τη σύνδεσή τους με την προηγούμενη απόπειρα σε βάρος του.