Κωνσταντίνος Χριστοφόρου για Άννα Βίσση: “Τη βλέπω και πάω να βάλω τα κλάματα – Δεν υπάρχει κανένας πλέον που μπορεί να τη συναγωνιστεί”

Τον θαυμασμό του για την Άννα Βίσση εξέφρασε ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, μιλώντας για τη στήριξη που του παρείχε η Κύπρια ερμηνεύτρια.

Συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, μιλώντας στον Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2night Show», είπε πως η αποδοχή του κόσμου είναι ένα μεγάλο παράσημο για την τραγουδίστρια, που συνεχίζει την πετυχημένη καριέρα της.

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«Δεν έχω λόγια να μιλήσω για την Άννα. Η Άννα με έφερε στην Ελλάδα, η Άννα έκανε ντουέτο μαζί μου και δουλέψαμε και πάρα πολλές φορές μαζί και σαν συγκρότημα. Με είχε προσέξει πάρα πολύ, με αγαπάει πολύ. Της έχω γράψει την “Έρημη πόλη” και είναι παράσημο για μένα. Τη λατρεύω, είμαστε οικογένεια, δεν έχω λόγια. Είμαι τρισευτυχισμένος γι’ αυτό που ζει αυτή τη στιγμή, δεν έχω λόγια, της αξίζει, την αγαπώ, χάνω τα λόγια μου. Είμαι έτοιμος να βάλω τα κλάματα. Τη βλέπω και πάω να βάλω τα κλάματα και μου λέει “δεν έχω πεθάνει ακόμα”» είπε ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην μεγάλη καριέρα της Άννα Βίσση, τονίζοντας: «Της αξίζουν όλα, δεν υπάρχει κανένας πλέον που μπορεί να τη συναγωνιστεί, και ευτυχώς που υπάρχει η Άννα Βίσση. Η δισκογραφία τα τελευταία χρόνια χωλαίνει, και αυτό που έχω αναβιώσει τραγούδια της δεκαετίας του 1980 και από τις αρχές του 1990, κάνει τον κόσμο να ανακαλύπτει αυτούς τους καλλιτέχνες».