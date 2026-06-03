Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό του «δράκου του Λυκαβηττού», ο οποίος επιτέθηκε σε μία 22χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές αξιοποιούν αστυνομικούς, κυρίως γυναίκες με πολιτικά, που λειτουργούν ως δολώματα σε καίρια σημεία γύρω από τον Λυκαβηττό.

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Η αστυνομία διαθέτει σκίτσο του δράστη, ο οποίος περιγράφεται ως αδύνατος, μελαχρινός, πιθανόν αλλοδαπός, ύψους 1,60 έως 1,70 μέτρων. Κατά την επίθεση φέρεται να φορούσε χακί μπλούζα και μαύρο παντελόνι.

Υπενθυμίζεται ότι η 22χρονη δέχτηκε επίθεση ενώ επέστρεφε από τη δουλειά της στην περιοχή του Λυκαβηττού. Ο δράστης την έριξε στο έδαφος, ωστόσο η νεαρή γυναίκα, αν και βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, είναι σε καλή κατάσταση, έχοντας υποστεί μόνο ελαφρά τραύματα.

Η νεαρή γυναίκα, που κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του δράστη, μίλησε αποκλειστικά στο MEGA και περιέγραψε λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο της επιτέθηκε, καθώς και πώς κατάφερε να γλιτώσει τη σεξουαλική κακοποίηση.

«Επέστρεφα από τη δουλειά μου, περίπου στις 21:30. Περπατούσα στον Λυκαβηττό, στο δρομάκι για να κατέβω προς τα κάτω. Μιλούσα στο τηλέφωνο με τον σύντροφό μου εκείνη την ώρα», ανέφερε η 22χρονη.

«Ξαφνικά, ένιωσα το χέρι του να με πιάνει από τη μέση και να προσπαθεί να με πάρει προς το μέρος του, επάνω του. Έπεσα κάτω και μου επιτέθηκε ξανά, με έπιασε πάλι», πρόσθεσε περιγράφοντας τις στιγμές αγωνίας που έζησε.

Η ίδια συνέχισε λέγοντας: «Κατάφερα να σηκωθώ, τον έσπρωξα και άρχισα να τρέχω. Σύρθηκα στην πλαγιά, έπεσα μέχρι τον δρόμο. Ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν περνούσε αυτοκίνητο, γιατί θα μπορούσε να με είχε χτυπήσει».