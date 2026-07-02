Δημογλίδου: “Τουλάχιστον 3 οι δράστες των εμπρηστικών επιθέσεων – Εξελίξεις τις επόμενες ώρες”

Κοντά στη σύλληψη των δραστών των εμπρηστικών επιθέσεων στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορας, είναι οι Αρχές.

Οι έρευνες για την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπρηστών είναι σε πλήρη εξέλιξη από τα έμπειρα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής και στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει τρία άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

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Όπως ανέφερε σήμερα το πρωί η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στον ΑΝΤ1, αναμένονται σύντομα εξελίξεις από τις έρευνες των Αρχών και μάλιστα μέσα στις επόμενες ώρες.

«Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα. Τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία», τόνισε η κυρία Δημογλίδου και πρόσθεσε:

«Θεωρώ ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα έχουν εξιχνιαστεί και τα τρία χτυπήματα».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι «τουλάχιστον τρία πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή εμπρηστική επίθεση».

Όπως εξήγησε, οι αρχές διαπιστώνουν κοινά χαρακτηριστικά και στις τρεις επιθέσεις, καθώς χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος τρόπος δράσης και ο ίδιος τύπος εμπρηστικού μηχανισμού.

«Ίδιος τρόπος δράσης, ίδιος εμπρηστικός μηχανισμός και στις τρεις περιπτώσεις», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο πως είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τα πρόσωπα που συμμετείχαν, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία εκτεταμένου βιντεοληπτικού υλικού από μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων.

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Απαντώντας για την επιλογή των στόχων, η κ. Δημογλίδου επισήμανε ότι οι δράστες τέτοιων ενεργειών επιλέγουν συνήθως σημεία όπου είναι ευκολότερο να κινηθούν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τις Αρχές ή πρόσωπα που δεν διαθέτουν αστυνομική φρούρηση.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στα σημεία των επιθέσεων έχει πραγματοποιηθεί ενδελεχής αυτοψία από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, διαβεβαιώνοντας πως «όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτές τις ενέργειες θα αποδοθούν στη Δικαιοσύνη».

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Αναφερόμενη, επίσης, στις παρεμβάσεις της ΕΛ.ΑΣ. τα τελευταία χρόνια για την εκκένωση καταλήψεων, σημείωσε ότι σήμερα ουσιαστικά δεν υπάρχουν ενεργές καταλήψεις σε πανεπιστημιακούς χώρους, κάτι που, όπως είπε, έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

«Προφανώς και έχει ενοχλήσει κάποιους αυτή η εικόνα, αυτή που πρέπει να είναι η εικόνα ενός πανεπιστημίου», σχολίασε.

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Με αφορμή τη θανατηφόρα κατάληξη της υπόθεσης, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. έστειλε και ένα σαφές μήνυμα κατά της βίας: «Δεν μπορεί να κανονικοποιηθεί κάτι το οποίο μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς αποδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι παιχνίδι ένας εμπρηστικός μηχανισμός. Αποδείχθηκε ότι μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης που επιβλέπει από την πρώτη στιγμή τις έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, μιλώντας χθες στον ΣΚΑΪ σημείωσε ότι «οι υπηρεσίες σύντομα θα φτάσουν στη σύλληψη των δραστών. Τους αξίζει μόνο ένα πράγμα. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη και παράδοση στη Δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα να γίνει μία καλή δικογραφία και να καταδικαστούν για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές».